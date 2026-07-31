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Bivši dinamovac Dani Olmo slavi svjetsko zlato u neviđenoj raskoši: 'Kako živiš, Daniele...'

Dani Olmo (28) nakon svjetskog zlata uživa u luksuznom odmoru: privatni avion, jahta i turska obala, a fanovi i kolege ne prestaju komentirati
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Bivši dinamovac Dani Olmo slavi svjetsko zlato u neviđenoj raskoši: 'Kako živiš, Daniele...'
Španjolski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, s pratiteljima na Instagramu podijelio je detaljan uvid u luksuzni odmor nakon povijesnog uspjeha. | Foto: Instagram
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Španjolski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, s pratiteljima na Instagramu podijelio je detaljan uvid u luksuzni odmor nakon povijesnog uspjeha. | Foto: Instagram
Komentari 3

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