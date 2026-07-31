Bivši dinamovac Dani Olmo slavi svjetsko zlato u neviđenoj raskoši: 'Kako živiš, Daniele...'

Za veznjaka Barcelone, koji je ključne korake u profesionalnoj karijeri napravio upravo u Hrvatskoj, bio je to vrhunac svega. Hrvatska publika ga se sjeća kao jednog od najboljih stranaca koji su ikad igrali u HNL-u; u Dinamu je proveo pet godina, osvojio pet naslova prvaka i postao miljenik navijača prije nego što je ostvario transfer u Leipzig, a zatim se 2024. godine vratio u matičnu Barcelonu. | Foto: Instagram