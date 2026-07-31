Bivši dinamovac Dani Olmo slavi svjetsko zlato u neviđenoj raskoši: 'Kako živiš, Daniele...'

Dani Olmo (28) nakon svjetskog zlata uživa u luksuznom odmoru: privatni avion, jahta i turska obala, a fanovi i kolege ne prestaju komentirati
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Španjolski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, s pratiteljima na Instagramu podijelio je detaljan uvid u luksuzni odmor nakon povijesnog uspjeha.
| Foto: Instagram
Španjolski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, s pratiteljima na Instagramu podijelio je detaljan uvid u luksuzni odmor nakon povijesnog uspjeha. |
Foto: Instagram
Španjolski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, s pratiteljima na Instagramu podijelio je detaljan uvid u luksuzni odmor nakon povijesnog uspjeha.
| Foto: Instagram
Samo nekoliko tjedana nakon što se sa Španjolskom popeo na krov svijeta, Olmo je pokazao kako puni baterije u velikom stilu, a objava koja slavi život i uspjeh privukla je pažnju brojnih kolega i obožavatelja diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Kroz impresivnu galeriju od čak 20 fotografija, Dani Olmo dokumentirao je odmor iz snova s partnericom Laurom Schmitt. Pomalo ironično, u opis objave stavio je samo emotikon koji sugerira odmor od mobitela (📵), a zatim je objavio pravi "photo dump" koji je fanovima ponudio rijedak uvid u njegov privatni život.
| Foto: Instagram
Serija fotografija započinje u privatnom zrakoplovu s kapom "RVS JETS" na glavi, gdje je glavna zvijezda ipak bila torta s jasnom porukom na crvenoj glazuri: "DANI THE WORLD CHAMPION 2026". To je bio savršen uvod u slavljeničko putovanje.
| Foto: Instagram
Prizori se zatim sele na more, gdje par uživa na jahti, vozi se na dasci za veslanje i opušta u ekskluzivnom resortu koji, sudeći po detaljima poput turskih čaša za čaj i tanjura s mezama, podsjeća na luksuznu obalu Egejskog mora, vjerojatno u Turskoj, kako su neki pratitelji i nagađali u komentarima.
| Foto: Instagram
Olmo nije skrivao da uživa u luksuzu, pozirajući u prepoznatljivoj Jacquemus košulji, dok se u pozadini jedne fotografije mogla nazrijeti i skupocjena Hermès torbica njegove partnerice.
| Foto: Instagram
Njegovi su pratitelji tako dobili uvid u sve, od romantičnih večera s tjesteninom i školjkama, preko ležernih obroka s burgerima i krumpirićima, do raskošnih doručaka i opuštenih trenutaka uz bazen i na kamenim stazama s pogledom na more.
| Foto: Instagram
Ovaj zasluženi odmor uslijedio je nakon jedne od najvažnijih i najuspješnijih sezona u Olmovoj karijeri. Njegova Španjolska osvojila je naslov svjetskog prvaka pobjedom protiv branitelja naslova, Argentine, u finalu Svjetskog prvenstva, a Olmo je odigrao ključnu ulogu u pohodu na zlato.
| Foto: Instagram
Za veznjaka Barcelone, koji je ključne korake u profesionalnoj karijeri napravio upravo u Hrvatskoj, bio je to vrhunac svega. Hrvatska publika ga se sjeća kao jednog od najboljih stranaca koji su ikad igrali u HNL-u; u Dinamu je proveo pet godina, osvojio pet naslova prvaka i postao miljenik navijača prije nego što je ostvario transfer u Leipzig, a zatim se 2024. godine vratio u matičnu Barcelonu.
| Foto: Instagram
Njegov uspjeh i stil života nisu prošli nezapaženo ni među kolegama nogometašima. "Kako živiš, Daniele…", komentirao je njegov suigrač iz reprezentacije Marcos Llorente, dok je napadač Borja Iglesias kratko napisao: "Kakva divota".
| Foto: Instagram
Poruke podrške i čestitke stigle su i od bivših i sadašnjih suigrača poput Dominika Szoboszlaija i Bennyja Henrichsa, potvrđujući njegov status omiljenog kolege.
| Foto: Instagram
Nakon naporne sezone okrunjene najvećim trofejem u svijetu nogometa, Dani Olmo očito uživa u plodovima svog rada na najbolji mogući način.
| Foto: Instagram
Njegova objava nije samo prikaz luksuznog odmora, već i podsjetnik na put koji je ovaj talentirani igrač prešao, od maksimirskog travnjaka do svjetskog trona.
| Foto: Instagram
Za hrvatske ljubitelje nogometa, on ostaje poseban podsjetnik na dane kada je njihovim prvenstvom trčao budući svjetski prvak. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram