Bivši dinamovac 'na hlađenju': Suspendirali ga do kraja sezone

Odlazi i je*i se, bila je poruka trenera berlinske Herthe za Ivana Šunjića (26) kad ga je potjerao s treninga nakon poraza od Werdera (4-2) koji ih je ostavio na začelju Bundeslige. Ali to nije sve jer je klub stao iza trenera Pala Dardaija te su suspendirali bivšeg nogometaša Dinama do kraja sezone.

Kao razlog izbacivanja iz momčadi je njemački klub naveo 'manjak discipline', a još nije poznato koje je točno riječi mađarski trener uputio Šunjiću prije nego što ga se počeo derati i potjerao ga u svlačionicu.

Podsjetimo, Ivan je u fenjerašu iz Bundeslige na posudbi do kraja sezone, a očito da Hertha neće iskoristiti klauzulu kojom ga mogu dovesti za dva milijuna eura iz redova engleskog Birminghama. Iako su iz Berlina prije početka sezone najavljivali pohod na Europu, sad će biti sretni ako ostanu u elitnom rangu njemačkog nogometa.

Foto: Andreas Gora/DPA

Do kraja je još pet kola, a ni raspored im ne ide na ruku jer ih prvo čeka gostovanje kod Bayerna pa utakmice protiv Stuttgarta kod kuće, Kölna u gostima, Bochuma kod kuće i za kraj idu na noge Niki Kovaču i Wolfsburgu.

Foto: David Inderlied/DPA

Ove je sezone hrvatski veznjak odigrao 19 utakmica za Herthu, a u prvom je dijelu sezone bio standardni član prve jedanaestorke, no sve se to promijenilo. Pitanje je i gdje će nastaviti karijeru, odnosno ima li ga Birmingham u planu držati do kraja ugovora ili će mu omogućiti odlazak.

Najčitaniji članci