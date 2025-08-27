Bivši dinamovac Samy Mmaee izborio Ligu prvaka s prvakom Azerbajdžana u ludoj utakmici

Nogometaši Karabaha izborili su plasman u Ligu prvaka nakon što su u završnoj rundi kvalifikacija u dvije utakmice bili bolji od Ferencvaroša sa ukupnih 5-4. Nakon što je u Budimpešti pobijedio sa 3-1, azerbajdžanski prvak je u Bakuu izgubio sa 2-3, ali je uspio obraniti gol viška iz prve utakmice.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Lennyja Josepha, no Karabah je do kraja poluvremena okrenuo rezultat preko Leandra Andradea (25) i Abdellaha Zoubira (45). Izjednačio je Barnabas Varga iz kaznenog udarca u 55. minuti.

Foto: AZIZ KARIMOV/REUTERS

Mađarski sastav se vratio u život u 82. minuti sjajnim golom Alexa Totha iz slobodnog udarca. Tri minute kasnije Varga je mogao sve vratiti na početak, no poljski vratar Mateusz Kochalski je sjajno obranio. Lopta se odbila do Varge koji je u padu iz drugog pokušaja prebacio gol.

U posljednjim minutama Mađari su pritiskali kako bi izborili barem produžetak, ali nisu uspjeli i Karabah je drugi put nakon sezone 2017/18. izborio nastup u elitno natjecanje "Starog kontinenta". Tada su u skupini osvojili zadnje mjesto osvojivši dva boda uz četiri poraza i 2-14 razliku golova.

Foto: AZIZ KARIMOV/REUTERS

Hrvatski vratar Fabijan Buntić (28) utakmicu je pratio s Karabahove klupe. Buntić je rođen u Njemačkoj, karijeru je počeo u Ingolstadtu iz kojeg je 2022. preselio u portugalsku Vizelu, a u Baku je preselio u lipnju prošle godine.

Tijekom karijere je branio za hrvatske U-18 i U-19 reprezentacije.