Bivši engleski as: 'Hrvatska više nije momčad kakva je bila'

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u 1 sati po srednjoeuropskom vremenu igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Nekadašnji engleski reprezentativac, danas stručni komentator BBC Chris Sutton u tom susretu daje prednost Portugalcima.

- Cristiano Ronaldo ima 41 godinu, ali za Portugal je dosad odigrao svaku minutu, što je, po mom mišljenju, sramotno za Roberta Martíneza. Nikad nisam vidio izbornika koji toliko povlađuje jednom igraču kao on. Portugal ima neke nevjerojatne igrače, ali koliko god Ronaldo nekoć bio velik, momčad koči to što je stalno na terenu kao središnji napadač - kritziro je Sutton koji ipak daje prednost izabranicima Roberta Martineza.

Foto: Amanda Perobelli

- Ipak, iako Ronaldo više nije igrač kakav je bio, Hrvatska također stari i više nije momčad kakva je nekoć bila. Bit će tijesno, ali mislim da će Portugal slaviti u regularnom dijelu utakmice. Nakon što sam otpisao Ronalda, vjerojatno će baš on zabiti pobjednički gol. Utakmica završiti rezultatom 1:0 za Portugal - istaknuo je bivši igrač Norwicha, Blackburn Roversa, Chelsea, Celtica, Aston Ville, Birminghama i Wroxhama.