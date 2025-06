Bivši golman Gorice: U klubu su šizili jer smo rekli da navijamo za Hajduk. A što s Mudražijom?

Golman Božidar Radošević (36) prije dva mjeseca raskinuo je ugovor s Goricom, kao i Mario Maloča, i tako završio avanturu koja je trajala nešto duže od dvije godine nakon 23 nastupa, od čega je šest završio bez primljenog gola.

Ponikao je u Hajduku, promijenio je niz domaćih i inozemnih klubova, bio i u Iranu, a u podcastu Iza Pjace osvrnuo se na neke neraščišćene račune po pitanju izjava bivših hajdukovaca u Gorici i poljudskog kluba. Smeta mu, kaže, što nisu smjeli reći da navijaju za Hajduk iako za njega ne igraju. Nije to leglo vodstvu Gorice.

- Generalno, oni su i šizili na to kad bismo mi rekli da ono, tipa, mi smo sad peti, 50 bodova, tako slikovito rečeno, iza prvog mjesta. Ja sad kažem, volio bih da Hajduk bude prvak. Generalno im to nije dobro leglo.

Split: Europska liga, skupina G, Hajduk - AEK | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Povukao je paralelu s izjavama trenera Marija Carevića, bivšeg kapetana Hajduka.

- Evo sad smo vidjeli da je i Carević izjavio da se to ne pita na televiziji. Pa onda, kao veliki hajdukovac, očekivao sam da će to reći da bi volio da Hajduk bude prvak. Zašto je to loše? Bez obzira na to što si trener Gorice, ti možeš reći za koga navijaš, za šta. Tako da, s te strane, znam da su šizili na to, čak su Maloču kaznili bili i to, ali ništa nema sporno po tom pitanju, što ja mislim.

Okrznuo je i novog dinamovca Roberta Mudražiju zbog njegova istupa.

- Da ne imenujem igrače koji su izlazili u javnost, to nema smisla. Ali zašto to nije sporno? Oni kažu da smo mi kmečavci, ti ljudi gore u Zagrebu. Stvorila se takva slika o Hajduku da se uvijek nešto žalimo. A ne žalimo se! Ja ću reći kao igrač Gorice da bih volio da Hajduk bude prvak pa ćemo vidjeti kakva će biti reakcija. A kad Mudražija kaže to, kaže otvoreno "klub koji me dovede bit će prvak", a svi znamo da je potpisao za Dinamo - rekao je Radošević, koji je u HNL-u branio i za Varaždin.

Gorica u 90. minuti promašila penal za pobjedu, vratar Varaždina Radošević obranio Sukov udarac | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL