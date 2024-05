Bivši hajdukovac autostopom je putovao na treninge u Opuzen. Promijenio je reprezentaciju...

Novi izbornik bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Sergej Barbarez objavio je u četvrtak prvi popis reprezentativaca za predstojeće prijateljske utakmice protiv Engleske i Italije 3. i 6. lipnja na kojemu se nalazi nekoliko novih imena. Među njima je i bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji igrač Hajduka Nikola Katić (27), trenutačno član Züricha.

Katić je iz Slaven Belupa 2018. u šokantnom transferu od 2,3 milijuna eura prešao u Rangerse kod Stevena Gerarda, za kojega je rekao da bi pješke išao u Glasgow, a u sezoni 2021/22. bio je na posudbi na Poljudu. Ove je sezone standardan u četvrtoplasiranom sastavu švicarskog prvenstva, zabio je četiri gola u 34 nastupa. Za "vatrene" ima jedan nastup u prijateljskoj utakmici protiv Meksika 2017. u Los Angelesu (2-1), a bio je i U-21 reprezentativac.

Katićevi su porijeklom iz Opuzena i Stoca, rođen je u Ljubuškom u Hercegovini, a jednom prilikom otkrio je koliko se mučio u počecima karijere.

NIkola Katić | Foto: Privatna arhiva/Milka Planinc: Čisti računi željezne lady

- U Stocu uvjeti nisu bili najbolji, kao i u većini drugih mjesta u BiH. U Neretvancu je bio za nijansu viši nivo, ali i dalje amaterski. S obzirom na to da su mi roditelji bili zaposleni, morao sam stopirati da bih došao u Opuzen. Stajao sam sa strane i pitao nekoga da me poveze. Trebalo je 45 minuta u jednom i 45 minuta u drugom pravcu. Moram priznati da majci to baš i nije bilo drago. Bili su to srednjoškolski dani, ona me zamišljala na nekom fakultetu. Ali kad je vidjela koliko sam uporan, popustila je. Danas sam zbog svega toga ponosan na sebe. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, htio sam odustati - kazao je jednom prilikom za SportSport.ba.

Osim njega, kako su 24sata najavljivala, Barbarez je odlučio priključiti momčadi i stopera Rijeke Stjepana Radeljića (26), porijeklom iz Novog Travnika. On je ranije nastupao za mlađe uzraste "zmajeva", a sad će prvi put za A vrstu susjedne zemlje.

Nova imena na popisu su i golman Veleža Osman Hadžikić (28), Karlsruherov Dženis Burnić (25), Armin Gigović (22) iz Midtjyllanda i David Vuković (20) iz Borca. Od reprezentacije su se oprostili Miralem Pjanić (34) i Ibrahim Šehić (35).