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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dalić priprema tri promjene za Panamu: Iz prvih 11 ispada strijelac protiv Engleske?!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Protiv Paname vraćamo se na 4-2-3-1, Ćaleta-Car blizu je početnoj postavi, za mjesto na desnom krilu bore se dvojica...

Hrvatska se vrlo brzo oporavila od poraza od Engleske, izabranici Zlatka Dalića odmah su se okrenuli Panami, drugom suparniku na Svjetskom prvenstvu. Panama je sad za "vatrene" utakmica "biti ili ne biti", Hrvatska mora svladati 40. reprezentaciju svijeta želi li mirne dane prije posljednje utakmice skupine, protiv Gane.

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