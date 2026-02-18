Evo, Pafos je ubio Slaviju 4-1, nadam se da ćemo i mi prikazati dobru igru. Hajduk možda pogodi s pojačanjima, vidio sam masu kvalitetnih igrača koji igraju za mali novac i koji rade razliku, kaže nam Stefan Simić
UOČI OMONIA - RIJEKA PLUS+
Bivši hajdukovac čeka Rijeku: Ljudi misle da je Cipar za odmor. Livaju bih češće volio gledati
Čitanje članka: 4 min
Više pratim Hajduk nego Rijeku, ali usput sam pogledao i neke njihove utakmice, sažetke, golove... Čeka nas težak suparnik, u svakom slučaju kompetitivna utakmica, nadam se da ćemo mi iskoristiti prednost domaćeg terena i dominirati, da ćemo držati utakmicu pod kontrolom i izboriti dobar rezultat pred uzvrat, kaže nam nekadašnji igrač Hajduka Stefan Simić (31) koji igra za suparnika Rijeke u Konferencijskoj ligi, ciparsku Omoniju.
