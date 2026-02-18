Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI OMONIA - RIJEKA PLUS+

Bivši hajdukovac čeka Rijeku: Ljudi misle da je Cipar za odmor. Livaju bih češće volio gledati

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Bivši hajdukovac čeka Rijeku: Ljudi misle da je Cipar za odmor. Livaju bih češće volio gledati
Rijeka i Hajduk sastali se u 23. kolu HNL-a na stadionu HNK Rijeka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Evo, Pafos je ubio Slaviju 4-1, nadam se da ćemo i mi prikazati dobru igru. Hajduk možda pogodi s pojačanjima, vidio sam masu kvalitetnih igrača koji igraju za mali novac i koji rade razliku, kaže nam Stefan Simić

Admiral

Više pratim Hajduk nego Rijeku, ali usput sam pogledao i neke njihove utakmice, sažetke, golove... Čeka nas težak suparnik, u svakom slučaju kompetitivna utakmica, nadam se da ćemo mi iskoristiti prednost domaćeg terena i dominirati, da ćemo držati utakmicu pod kontrolom i izboriti dobar rezultat pred uzvrat, kaže nam nekadašnji igrač Hajduka Stefan Simić (31) koji igra za suparnika Rijeke u Konferencijskoj ligi, ciparsku Omoniju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026