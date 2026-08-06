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PETAR BOSANČIĆ

Bivši hajdukovac iz Žalgirisa: Zasluženo su slavili. Sreća što Šego nije zabio i drugi penal

Piše Domagoj Vugrinović,
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Bivši hajdukovac iz Žalgirisa: Zasluženo su slavili. Sreća što Šego nije zabio i drugi penal
Foto: instagram
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Naravno da smo razočarani nakon pet primljenih golova. Hajduk je favorit, treba biti realan. Pokušali smo to anulirati, odigrati dobro na našem terenu, rekao je Bosančić

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Nogometaši Hajduka su u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris uvjerljivih 5-2. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi gol zabio u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac, koji mu je obranio golman Šarkauskas. Adrion Pajaziti u 56. minuti zabio je treći gol za splitsku momčad. Za 4-1 u 73. minuti zabio je Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije Rokas Pukštas pogodio je za 5-1.

Za Žalgiris je prvi gol zabio Nikola Petković u 34. minuti, a konačnih 5-2 postavio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca. Poraz je komentirao Petar Bosančić, stoper Žalgirisa i bivši igrač Hajduka.

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- Uvjerljiva i zaslužena pobjeda Hajduka. Ušli smo u utakmicu s dvije naivne greške, dva penala. Bogu hvala da Hajduk nije zabio oba. Onda smo izjednačili, ali utakmica je otišla u, za nas, krivom smjeru. Idemo dalje. Naravno da smo razočarani nakon pet primljenih golova. Hajduk je favorit, treba biti realan. Pokušali smo to anulirati, odigrati dobro na našem terenu... Ali utakmica je otišla u tom smjeru, nemamo što drugo nego se spremiti za uzvrat - rekao je u uvodu.

Malo je čudno da su vas navijači nakon ovakvog poraza toliko bodrili. Dugo ste s njima pjevali poslije utakmice.

- Meni je u početku to bilo čudno. Navikao sam na malo drukčiji odnos s navijačima. Navijači su ovdje stvarno podrška. Klub je prošle godine prolazio kroz teško razdoblje, kroz određene promjene koje su naši navijači zazivali. Tu su uz nas, u svim teškim i dobrim trenucima. Traže samo borbu na terenu, a rezultat kako bude. Stvarno je to ugodno.

Foto: instagram

Veseliteli li se izlasku na Poljud?

- Iskreno, ne znam hoću li izaći s obzirom na tri kartona. Nadam se da su se pravila promijenila. Želio bih odigrati utakmicu na Poljudu s guštom, a rezultat kakav bude.

Prije ligaške faze natjecanja igrači i službene osobe suspendiraju se za sljedeću natjecateljsku utakmicu nakon triju žutih kartona koji nisu rezultirali crvenim kartonom, kao i nakon svakog sljedećeg neparnog žutog kartona, odnosno petog, sedmog i tako dalje. Iznimno, nakon svaka dva odigrana kola u Uefinim klupskim natjecanjima u kojima je igrač bio registriran na popisu kluba i imao pravo nastupa, broj žutih kartona koje je dobio, a koji nisu rezultirali suspenzijom, smanjuje se za jedan. Tako će Bosančić imati pravo nastupa na Poljudu.

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