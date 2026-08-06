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Navijači Rijeke nisu oduševljeni ni nakon pobjede: 'Misli li Mišković što uložiti u momčad?'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Navijači Rijeke nisu oduševljeni ni nakon pobjede: 'Misli li Mišković što uložiti u momčad?'
Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Na društvenim mrežama navijači su nakon utakmice s Ilvesom podijelili dojmove. Oduševljenja baš i nije bilo, ali teško je ne biti zadovoljan pobjedom koja je Rijeku gurnula na korak do doigravanja KL-a

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Rijeka je u prvoj utakmici trećeg kola Konferencijske lige na Rujevici minimalno pobijedila Ilves 1-0. Finci su na Rujevici veći dio utakmice bili u podređenom položaju, dok je domaćin nadirao. Ipak, sjajno su se branili, a posebno je briljirao golman Faris Krkalić, bivši igrač Dinama.

Ipak, uspio ga je probiti njegov bivši suigrač Niko Janković. Njih su dvojica svojedobno dijelila svlačionicu u Dinamu, no u 16. minuti nije bilo prijateljstva. Janković je primio loptu malo izvan kaznenog prostora i fenomenalno zabio za, pokazat će se, jedini gol na utakmici.

Bila je ovo treća pobjeda Rijeke u Europi i treća rezultatom 1-0. Prije nego što je pobijedila Ilves, Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige dvaput s 1-0 pobijedila Derry City. Osim europskih ispita, Rijeka je uspješno krenula i u novu HNL sezonu, u kojoj je prošlog vikenda pobijedila novog prvoligaša Rudeš 2-1.

Na društvenim mrežama navijači su nakon utakmice s Ilvesom podijelili dojmove. Oduševljenja baš i nije bilo, ali teško je ne biti zadovoljan pobjedom koja je Rijeku gurnula na korak do doigravanja Konferencijske lige.

"Nije baš bilo vrhunski. Zašto protiv ovakvih ne igramo s dva špica? Bit će super ako su se Fruk i Dantas povrijedili..."

"Rijeka nije bila loša, Krkalić je bio najbolji igrač utakmice, a golman... To je nogomet. Sretno"

"Bez Fruka sve to izgleda jalovo i bezopasno. Čestitke na pobjedi"

"Rade li oni nešto na treningu po pitanju zabijanja golova? Danas se opet previše promašivalo?"

"Mršava pobjeda, u gostima će biti druge gaće. Volio bih iznad svega da prođe Rijeka, ali prikazano - nula bodova"

"Volim te, Rijeko, ali ovo kad krene prvenstvo kako treba, samo će se strmoglaviti nizbrdo na sve strane, imam osjećaj"

 "Misli li Miško išta uložiti u ekipu? Pa više Varaždin ulaže u ekipu od nas... Tužno."

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