Bivši hajdukovac napao Garciju: 'Zašto je, zaboga, uvodio tog igrača? Ne zna gdje mu je glava'

Hajduk je ispao u drugom pretkolu Europske lige od ciparskog Pafosa visokim porazom 4-0 u drugoj utakmici iako je imao lijepu zalihu iz prvog dvoboja u Splitu (2-0). Primao je golove na krajevima prvog i drugog poluvremena pa na početku i kraju produžetaka. Natjecanje nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, gdje ga čeka litavski Žalgiris.

- Rekao sam da će Hajduk morati zabiti jedan ili dva gola želi li proći dalje. Nije bilo šanse da prođe ako ne zabije. Oni su, je*iga, odlučili igrati tako da neće ni jedan ni dva. Primili su gol u zadnjoj minuti, ali očito nije slučajno što se to dogodilo. Bio je to gol u 91., ali mogao je pasti i u 61. minuti. Hajduk nije napravio ništa da bi izbjegao tu 91. minutu. Ljudi me pitaju kako mogu neke stvari predvidjeti. Kako ne bih mogao? Bilo je očito da bez postignutog gola neće moći proći - rekao je bivši golman Hajduka Vladimir Balić (55) novinaru Saši Čobanovu za tportal.

- Govorio sam da će trener odlučiti ovu utakmicu, on će odabrati taktiku, raspored i zadatke koje će dati igračima. Jedini koji je nakon ulaska imao neke ozbiljnije situacije bio je Marko Livaja. On je nekim potezom mogao nešto riješiti. Ne razumijem zašto je Bamba igrao. To više ne mogu razumjeti. Zašto je uopće uvodio Bambu, zaboga? Taj ne zna gdje mu je glava, a gdje su mu kosti.

ARHIVA - Split: Albatros 24 sata pobjednici turnira "Četiri kafića" 2005. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osvrnuo se i na odnos trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje.

- Kada čovjek prihvati ulaziti u posljednjih pet ili deset minuta, onda je jasno da je priča između njega i trenera završena. Garcia je odabrao momčad, a Marko je prihvatio klupu. Ja osobno to nikada ne bih prihvatio, ali tako je kako je. Ta priča više nije teret Hajduka. Teret je rezultat. Pitanje je igra li Hajduk dobro s ovom momčadi ili ne igra. Može li pobijediti Varaždin i krenuti u prvenstvo kako treba ili će već nakon prva tri ili četiri kola ozbiljno zaostajati za nekim?

'Još jedna europska tragedija'

Bivši stoper Hajduka Luka Vučko (42) je u analizi za Dalmatinski portal poručio:

- Svjedočili smo još jednoj Hajdukovoj europskoj tragediji, ovaj put na Cipru. Vrlo jeftino, amaterski je Hajduk primio gol odmah na početku produžetka. Nakon centaršuta sa strane koji Hajdukova obrana odbija Pukštas je izgubio posjed, Pafos nas lagano probija u šesnaestercu, nešto između šuta i centaršuta je odbio Silić na noge Bielu koji to lagano zabija. Teško je ovo ispadanje Hajduka bez obzira na to što je Pafos individualno bolja ekipa. Hajduk je djelovao izgubljeno, prestrašeno i nevjerojatna je transformacije ekipe u tjedan dana, od odlične utakmice na Poljudu do užasne na Cipru. Trener Garcia je na velikom udaru javnosti, atmosfera je itekako negativna, a ulazi se u žrvanj naše lige.