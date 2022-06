Bivši hajdukovac: Izborniče, zaslužujem biti u reprezentaciji!

Pozicija lijevog bočnog oduvijek je bila 'rak-rana' za hrvatsku reprezentacija. Godinama su izbornici lutali, gurali na tu poziciju dešnjake ili nedovoljno kvalitetne ljevake. Danas tamo imamo Sosu, odlično na toj poziciji može odigrati i Gvardiol, dok Barišić uvijek čeka priliku negdje iz drugog plana. A problemi su se prebacili na suprotnu stranu.

Izbornik Zlatko Dalić za lipanjske oglede u Ligi nacija pozvao je Juranovića i Vrsaljka, a kasnije priključio i Stanišića. Od spomenutog trojca u svim utakmicama je zaigrao samo Celticov branič, Šime se vratio protiv Danske, a Bayernov wunderkind zamijenio ga je u drugom poluvremenu. I to je bilo solidno, ništa više od toga. Mučimo se s tim desnim bokom još od Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je Vrsaljko posljednji put bio u 'top formi'. A sada se javio i jedan bivši hajdukovac, inače zagrebački dečko, koji tvrdi da zaslužuje popuniti to mjesto u reprezentaciji.

- Zaslužujem to mjesto. Ne mogu biti skroman, moje igre ne daju mi pravo za to - ispričao je Fran Tudor (26) u intervjuu za SportNews.

Iza Tudora je odlična sezona u poljskoj 'Ekstraklasi', njegov Rakow završio je drugi u prvenstvu te je osvojio Kup. U ukupno 43 nastupa ove sezone, zabio je tri golova i upisao devet asistencija. Kaže da ga Dalić nije kontaktirao, no ne misli da je to do kluba, odnosno natjecanja u kojem igra.

- Ne bih rekao da je Poljska izvan vidokruga, Juranović je iz Legije postao reprezentativac.

Također, prokomentirao je i Ligu nacija...

- Slažem se s izbornikom Dalićem i njegovim mišljenjem da je treba ukinuti. Na kraju sezone igrati tako teške i zahtjevne utakmice iziskuju izuzetan napor igrača, puno energije, igrači se jako se troše.

Inače, Tudor ima tri nastupa za Vatrene. Debitirao je pod Antom Čačićem 2017. Odigrao je tri prijateljske utakmice, a u pobjedi nad Meksikom upisao se i u strijelce.

