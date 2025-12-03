Aleksandar Trajkovski novi je igrač Lokomotive. Iako je bez kluba od početka srpnja, kontinuirano je dobivao pozive, pa čak i igrao, za makedonsku reprezentaciju
Bivši hajdukovac potpisao je za Lokomotivu nakon što je pet mjeseci proveo bez angažmana
Aleksandar Trajkovski (33) službeno je postao novi igrač Lokomotive. Makedonski napadač pridružio se zagrebačkom klubu kao slobodan igrač nakon što mu je ovog ljeta, 1. srpnja, istekao ugovor s Hajdukom. U međuvremenu nije imao angažman, ali je redovito dobivao pozive u makedonsku reprezentaciju i čak je igrao, pa je u pet mjeseci bez kluba sakupio 75 minuta na terenu.
"NK Lokomotiva s ponosom predstavlja najnovije pojačanje – Aleksandra Trajkovskog! Iskusni makedonski reprezentativac i dugogodišnji internacionalac stigao je na Kajzericu. U Zagreb dolazi nakon dvije godine u Hajduku, gdje je upisao 32 nastupa u SHNL-u i postigao 10 pogodaka. Posebno se istaknuo u dvoboju protiv Lokomotive u posljednjem kolu sezone 2023./24., kada je postigao hat-trick. Dobrodošao, Aleksandre!", objavila je Lokomotiva na društvenim mrežama.
Klub se tako pojačao na kritičnoj poziciji na kojoj je u pravilu igrao isključivo stasiti Slovenac Aleska Stojaković. Trajkovski odlično poznaje Lokomotivu jer je upravo protiv njih prošle godine odigrao svoju najbolju utakmicu, kada je u hajdukovoj pobjedi 5-2 postigao hat-trick.
