POJAČANJE U NAPADU

Bivši hajdukovac potpisao je za Lokomotivu nakon što je pet mjeseci proveo bez angažmana

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Aleksandar Trajkovski novi je igrač Lokomotive. Iako je bez kluba od početka srpnja, kontinuirano je dobivao pozive, pa čak i igrao, za makedonsku reprezentaciju

Aleksandar Trajkovski (33) službeno je postao novi igrač Lokomotive. Makedonski napadač pridružio se zagrebačkom klubu kao slobodan igrač nakon što mu je ovog ljeta, 1. srpnja, istekao ugovor s Hajdukom. U međuvremenu nije imao angažman, ali je redovito dobivao pozive u makedonsku reprezentaciju i čak je igrao, pa je u pet mjeseci bez kluba sakupio 75 minuta na terenu.

"NK Lokomotiva s ponosom predstavlja najnovije pojačanje – Aleksandra Trajkovskog! Iskusni makedonski reprezentativac i dugogodišnji internacionalac stigao je na Kajzericu. U Zagreb dolazi nakon dvije godine u Hajduku, gdje je upisao 32 nastupa u SHNL-u i postigao 10 pogodaka. Posebno se istaknuo u dvoboju protiv Lokomotive u posljednjem kolu sezone 2023./24., kada je postigao hat-trick. Dobrodošao, Aleksandre!", objavila je Lokomotiva na društvenim mrežama.

Klub se tako pojačao na kritičnoj poziciji na kojoj je u pravilu igrao isključivo stasiti Slovenac Aleska Stojaković. Trajkovski odlično poznaje Lokomotivu jer je upravo protiv njih prošle godine odigrao svoju najbolju utakmicu, kada je u hajdukovoj pobjedi 5-2 postigao hat-trick.

