Bivši hajdukovac: 'Prodisao sam nakon odlaska. Gattuso? Ne želim puno o tome pričati'

Mate Antunović (20) je ove zime napustio Hajduk i pojačao Varaždin. Od njega su se očekivale velike stvari, neki su ga čak uspoređivali i s Alenom Bokšićem koji mu je jedno vrijeme bio mentor. Bio je dio generacije koja je dogurala do finala Lige prvaka mladih, ali pravu šansu u prvoj momčadi 'bilih' nikada nije dobio.

Gennaro Gattuso mu je u prvom dijelu sezone dao minute u tek tri utakmice, zabio je gol u Kupu, ali posljednju utakmicu odigrao je još u kolovozu pa već tada shvatio da je vrijeme za odlazak. Ugovor mu je istjecao na ljeto, no dogovorio je sve s Varaždinom i priključio im se uoči nastavka sezone.

- Iskreno, prodisao sam. Mlad igrač ima samo jednu misao, a to je da igra i da bude negdje gdje će ga se cijeniti. Naravno da mi je žao što nisam u Hajduku pokazao ono što mogu i znam. Ali, to je u životu tako. Nisam očekivao da ću biti glavni igrač. Bio sam spreman da učim od drugih i boljih, ali i da dobivam priliku. To se nije događalo. Nakon kup utakmice krajem rujna sam vidio da to više nije to, to. Od desetog mjeseca sam samo trenirao, glava mi nije bila više tu. Znao sam da nema šanse da dobijem priliku - rekao je Antunović za Dalmatinski portal.

On je prošlu sezonu odradio na posudbi u mladoj momčadi Monze. Zabio je deset golova u 26 utakmica, talijanski klub imao je i opciju otkupa za milijun eura, ali to nije napravio pa se Mate vratio na Poljud, nadajući se da će dobiti šansu.

- Ne mogu reći da sam pogriješio. Upoznao sam ljude i igrače u Hajduku koje je možda važnije znati nego odigrati pet utakmica više. Mislim da bi se svatko normalan vratio kad ti se obeća da ćeš imati priliku. Dalje, sve znate... Ojačao sam mentalno, skupio iskustvo, sazrio sam. Nisam ni ljut ni ogorčen na Hajduk, želim im sve najbolje.

O treneru Hajduka Gennaru Gattusu ne želi previše pričati.

- Nemam ništa protiv čovjeka, ali isto tako nemam razloga da ga hvalim. O njemu ne bih rekao ni dobro, a ni loše. Ne bih htio o tome. Ne želim puno o tome pričati. Nisam tražio razgovor s njim. Vidio sam da nema smisla. Htio sam samo otići. Ako želiš otići onda nema razloga tražiti razgovor da igraš. Možda bih dobio jednu-dvije utakmice, ali to nije to - kazao je Antunović.

Igrači Hajduka često hvale Gattusa, ističu njegovu strogu disciplinu, ali iskrenost i toplinu u odnosu prema njima. No, Antunović, ali i Madžid Šošić koji je otišao u Željezničar, nisu imali riječi hvale za njega.

- Gattuso je strog, kod njega je disciplina broj 1. Neočekivano mi je da nisam dobio priliku nakon onako odrađenih priprema i posudbe. Nije da ga ne volim, ali svi su očekivali, pa i ja, da ću dobiti pravu priliku. Što je, tu je. Sudbina je bila da dođem tu

Antunović o tretmanu Hajduka prema mladim igračima kaže:

- Mlad sam da bih određivao što jedan klub mora raditi. Moje mišljenje je da Hajduk mora puno bolje određivati sudbinu mladih, a ne baciti ga u vatru pa što bude. Moraš mu maksimalno doprinijeti da bude što bolji. Da ode na posudbu, da se vrati i bude bolji. Ima mladih, oni svi pokazali su da su bolji od stranaca koji dolaze. Ne vidim zašto bi bio problem gurati više mladih.