Bivši hajdukovac zabio za pobjedu Istre protiv Slavena

U utakmici 5. kola HNL-a Istra 1961 je kao gost u Koprivnici svladala Slaven Belupo sa 1-0 (1-0). Strijelac jedinog gola bio je Mario Čuić u 30. minuti.

Statistika utakmice Slaven Belupo - Istra:

Tijekom prvog poluvremena gosti su bili značajno bolja momčad, a tu svoju bolju igru su i materijalizirali golom. Lisica je proigrao Kadušića na desnom krilu, a ovaj je potom poslao loptu kroz kazneni prostor domaćih koju je na drugoj vratnici spremno dočekao Čuić te iskosa zatresao mrežu.

Slaven Belupo i Istra sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Koliko je Slaven bio slab u prvom poluvfremenu govori i reakcija stručnog stožera koji je uoči nastavka odlučio zamijeniti čak četvoricu igrača. Ta je četverostruka promjena donijela živost u igri Koprivničana, no ne i promjenu rezultata iako se mreža Puljana tresla u 65. minuti.

Slaven Belupo i Istra sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Tada je Murić ubacio u kazneni prostor, kapetan Božić je pokušao glavom prebaciti loptu do svog napadača koji se nalazio u zaleđu. To dodavanje je presječeno, lopta se vratila do Božića koji je atraktivnim udarcem s tla svladao Majkića, ali nakon pregleda snimke sudac Bel je procijenio kako je domaći napadač utjecao na igru te je stoga poništio pogodak.

Slaven Belupo i Istra sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ovom pobjedom Istra 1961 je skočila na peto mjesto sa sedam bodova, dok je Slaven Belupo na dnu s jednim bodom, koliko ima i deveti Osijek. Na vrhu je Dinamo sa 12 bodova ispred Rijeke koja ima 10 uoči njihova međusobnog ogleda u nedjelju na Rujevici.