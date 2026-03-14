Obavijesti

Sport

Komentari 1
PREOKRET PRED KRAJ

Bivši hajdukovci donijeli važnu pobjedu Dugopolju u derbiju...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NK Dugopolje

Dugopolje slavi dramatičnu pobjedu nad Cibalijom 2-1! Novi trener Dino Skender donio sreću. Balić golom u 89. minuti osigurao drugo mjesto na ljestvici Cibalija u krizi s tri poraza zaredom

Admiral

U 22. kolu Prve NL, Dugopolje je nakon niza loših rezultata došlo do vrlo važne pobjede. Momčad pod vodstvom Dine Skendera, kojem je ovo bio debi na klupi, u derbiju je svladala Cibaliju 2-1 i tako nastavilo lov na prvoplasirani Rudeš. Pobjeda koja nosi veliko samopouzdanje i, za sada, drugo mjesto na ljestvici. Cibaliji je ovo treći poraz za redom u prvenstvu.

Cibalija je povela u 40. minuti. Stapić je pogodio za 1-0 gostiju u jako dobrom trenutku i tako se otišlo na odmor. U drugom dijelu preokret. Iskusni Mijo Caktaš donio je izjednačenje Dugopolju u 67. minuti i tako je stajalo sve do 89. minute. Velika tri boda tada je u 89. donio još jedan bivši hajdukovac, Andrija Balić. Domaći su zadržali prednost do kraja i došli do velike pobjede.

Dugopolje je na drugom mjestu, a hoće li tamo ostati ovisi o utakmici Sesveta i Hrvaca. Ako Sesvete pobijede, one će na drugo mjesto, a tamo je za sada Dugopolje s 37 bodova. To je dva boda manje od prvog Rudeša, ali uz utakmicu više. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026