Bivši hrvatski izbornik otišao s klupe Podravke nakon debakla

Bivši hrvatski izbornik Željko Babić je na početku prošle sezone došao na klupu Podravke. S jednim ciljem, napraviti iskorak u Europi i, podrazumijeva se, osvojiti naslov prvaka Hrvatske ispred Lokomotive.

Snovi o nekom ozbiljnijem europskom rezultatu raspuhnuli su se u sekundi jer je Podravka završila posljednja s četiri poraza u svojoj skupini Europske lige, a šokantnim porazom od Dugog Sela prije dva dana vjerojatno su se oprostili i od naslova prvaka Hrvatske. Bilo je jasno da je nakon svega nekoliko mjeseci došlo vrijeme za rastanak Željka Babića i kluba iz grada vegete. No, nije ga Podravka smijenila, što se očekivalo, već je sam Babić podnio ostavku, objavio je klub na svojim stranicama

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Hvala mojim suradnicima i svima u klubu - kratak je bio Babić na oproštaju.

Zamijenit će ga Antonio Pranjić pred kojim je težak zadatak. Podravka je na omjeru 12-2, ove sezone izgubila je u prvoj utakmici protiv Lokomotive 22-20 pa joj je za titulu bila potrebna pobjeda s većom razlikom u njihovom sljedećem dvoboju. No, sav plan pokvarilo je Dugo Selo koje je nanijelo 'kokicama' jedan od najtežih poraza u posljednjih nekoliko godina. Također, ovo je prvi put nakon 2016. godine i Zameta da je neki klub pobijedio Podravku, a da to nije mrski rival Lokomotiva.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Izabranice Nenada Šoštarića tako imaju otvoren put prema naslovu prvaka. Imaju 13 pobjeda iz isto toliko utakmica, a da i izgube od Podravke u preostalom međusobnom dvoboju, teško je vjerovati da će još jednom kiksati.

Željko Babić tako odlazi nakon svega nekoliko mjeseci. U karijeri je vodio Meškov Brest, makedonski Eurofarm, Gorenje Velenje, a na klupi reprezentacije bio je od 2015. do 2017. godine. Akter je one povijesne pobjede nad Poljskom i broncom s Eura 2016. godine, no otišao je s klupe nakon šokantnog poraza od Slovenije u utakmici za svjetsku broncu. Tada smo uspjeli prosuti plus sedam u samoj završnici i ostati bez medalje.

