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KREŠO KOVAČEC

Bivši hrvatski nogometaš je u komi. Obitelj moli za pomoć...

Piše 24sata,
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Bivši hrvatski nogometaš je u komi. Obitelj moli za pomoć...
Foto: privatna arhiva
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Krešo Kovačec, koji je cijelu karijeru proveo u Njemačkoj, nalazi se u induciranoj komi nakon što je pretrpio puknuće aorte i moždani udar. 'Pomozite, njegova obitelj proživljava noćnu moru', piše u opisu humanitarne akcije

Admiral

Krešo Kovačec (56) bivši je hrvatski nogometaš koji je cijelu karijeru proveo u Njemačkoj. Igrao je za Hannover, Bochum, Hansu i Augsburg, prije nego što se umirovio prije 19 godina. Danas, nažalost, igra svoju najtežu utakmicu, onu životnu. Kovačec se nalazi u induciranoj komi nakon što je pretrpio puknuće aorte i moždani udar.

Njegova situacija je neizvjesna, pred njim je dugotrajno liječenje, što zahtijeva enormne troškove, a obitelj ne može sve sama financirati pa su zamolili za pomoć. Dugogodišnji obiteljski prijatelj Steffen Reißmann pokrenuo je humanitarnu akciju na platformi GoFundMe. Dosad je prikupljeno 28.000 eura.

Foto: privatna arhiva

- Njegova supruga Suzana i dvoje djece, u dobi od devet i 15 godina, proživljavaju najgoru noćnu moru. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći, no trenutačno nitko ne može reći kojim će putem Krešo krenuti. Gubitkom njegovih primanja nestala je najvažnija financijska sigurnost obitelji. Ako Krešo preživi ovu tešku borbu, vjerojatno će biti potrebni dugotrajna rehabilitacija, posebna njega, pa čak i preseljenje u stan prilagođen osobama s invaliditetom - piše u opisu.

Kovačec, bivši napadač, najveći trag ostavio je u Hannoveru, gdje je zabio 40 golova u 72 utakmice. I njegov sin bavi se nogometom, član je omladinskog pogona Augsburga.

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