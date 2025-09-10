Bivši hrvatski reprezentativac gradi vile u čast Bryantu u srcu Dalmacije! Doznali i Amerikanci

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Marko Banić započeo je s izgradnjom tri luksuzne vile u Sukošanu. Projekt je posvećen košarkaškoj legendi Kobeu Bryantu, a inspiriran je susretom dvojice sportaša tijekom Olimpijskih igara. Pothvat spaja modernu arhitekturu s osobnom posvetom jednom od najpoznatijih košarkaša, a o njemu je izvijestio i poznati američki medij New York Times.

Inspiracija za projekt proizašla je iz susreta Marka Banića i Kobea Bryanta na Igrama u Pekingu 2008.. Banić, tada član hrvatske košarkaške reprezentacije, imao je priliku upoznati Bryanta, a taj je susret, kako navodi, utjecao na njegovu viziju. Posebno ga je dojmila Bryantova predanost, radna etika i mentalitet poznat kao "Mamba Mentality".

- Bio je najprijateljskija osoba. Uvijek se smiješio, fotografirao s ljudima, potpisivao autograme. Imao je nevjerojatnu osobnost. Naježim se i danas kad se toga sjetim. Volim ono što je Kobe predstavljao. Njegova borba, predanost i žrtve koje je podnio tijekom karijere bile su ogromne. Inspirativne. Želio sam stvoriti nešto posebno kako bih odao počast njegovu imenu - rekao je Banić za New York Times.

Godinama kasnije, nakon završetka sportske karijere 2019., Banić je odlučio tu inspiraciju realizirati kroz građevinski projekt.

- Kad prestanete igrati, to je ogroman šok jer je to sve što ste radili cijeli život. Tako sam posljednju godinu svoje košarkaške karijere proveo sanjajući o tome što ću sljedeće raditi.

Četiri godine poslije kupio je zemljište u Sukošanu. Vile predstavljaju investiciju i način odavanja počasti Bryantovom nasljeđu te vrijednostima koje je promicao tijekom karijere. Projektom želi sačuvati sjećanje na sportaša čiji je utjecaj prešao granice košarkaškog terena.

Zlato, grimiz i crna mamba

Svaki detalj projekta osmišljen je s posvetom Kobeu Bryantu, što se najjasnije očituje u imenima vila. Tri rezidencije nosit će nazive Kobe Gold, Kobe Purple i Kobe Black, kao izravna aluzija na boje dresova Los Angeles Lakersa, kluba u kojem je Bryant proveo cijelu 20-godišnju karijeru, te na njegov legendarni nadimak "Crna mamba".

Kobe Gold i Kobe Purple simboliziraju klupsku pripadnost i uspjehe koje je Bryant postigao s Lakersima, uključujući pet osvojenih NBA naslova. Kobe Black posvećena je njegovom alter egu, "Crnoj mambi", koji je predstavljao njegovu preciznost, fokus i natjecateljski duh na terenu.

Imena vilama daju jedinstven karakter i poveznicu s pričom o košarkašu. Izgradnja prve vile, "Kobe Gold", započela je u siječnju ove godine, a njezin završetak očekuje se u prosincu. Preostale dvije vile, "Kobe Purple" i "Kobe Black", planirane su za izgradnju tijekom 2026.

Karakteristike i sadržaji vila

Osim simboličkog značaja, vile su projektirane kao luksuzni objekti s modernim sadržajima. Svaka rezidencija imat će četiri spavaće sobe s pripadajućim kupaonicama, kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak s pogledom na more. Kao dodatna posveta, u predvorju svake vile nalazit će se portret Kobea Bryanta.

Gostima će na raspolaganju biti niz sadržaja, uključujući privatne bazene, od kojih su neki dizajnirani kao infinity bazeni. Kompleks će također sadržavati privatnu teretanu, saunu i vinski podrum. Pristup svim etažama olakšat će ugrađeni lift. Projekt je financiran Banićevom ušteđevinom te sredstvima stečenim ulaganjima u nekretnine nakon završetka sportske karijere.

Osobni pečat i povezanost s rodnim krajem

Za Marka Banića, ovaj projekt ima i osobnu važnost jer se realizira u mjestu koje naziva domom.

- Sukošan je idealno mjesto u kojem želim ostaviti otisak svojih snova, mjesto gdje se tradicija i suvremenost isprepliću. Želim stvoriti nešto posebno, nešto što će odražavati moju strast, viziju i ljubav prema životu, moru i ljudima koji dijele iste vrijednosti, ali i moju strast prema arhitekturi - rekao je Banić.

- Imam jednako velike ambicije u ovome kao što sam imao u košarci. Želim postati MVP investitor luksuznih vila u Hrvatskoj - zaključio je Marko.

Kroz ovaj projekt, Banić povezuje globalnu sportsku priču s lokalnim mediteranskim ambijentom. Cilj je stvoriti jedinstven proizvod koji će doprinijeti turističkoj ponudi Sukošana i zadarske regije, istovremeno odajući počast sportskom velikanu i ulažući u razvoj rodnog kraja.