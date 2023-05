Bivši hrvatski reprezentativac o pokolju u beogradskoj školi: Nije do igrica, a ni Zapada...

U Srbiji je proglašena trodnevna žalost zbog pokolja u beogradskoj osnovnoj školi, u kojem je život izgubilo osmero učenika te domar, a ranjeno je još šest učenika i učiteljica.

Tragedija u susjedstvu koja zvuči kao priča iz američkih filmova odjeknula je u cijelom svijetu, a prokomentirao ju je i hrvatski košarkaš Ante Tomić (36).

"Danas nije dan za uperiti prstom, nego za pogledati se u ogledalo. Nije do igrica, nije do Zapada, do roditelja je. Iskrena sućut za svih devet obitelji. Nezamislivo", napisao je centar Joventuta na Twitteru.

Srpski mediji doznaju kako su učeniku (13), koji je počinio masakr, u srijedu navečer napravili toksikološki test kako bi se utvrdilo je li bio pod utjecajem supstanci kada je počinio strašan zločin, a a rezultati su bili negativni.

Povodom tragedije u osnovnoj školi u Beogradu građanska Inicijativa "Zagreb te zove" u četvrtak organizira paljenje svijeća na Cvjetnom trgu u 18 sati između ograde Pravoslavne crkve Sv Preobraženja i kipa Petra Preradovića.

Na paljenju svijeća neće biti držanja govora niti posebnog isticanja jer je cilj da se na tihi čin pruži solidarnost obiteljima poginule djece i građanima Beograda, najavio je organizator.

