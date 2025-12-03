Obavijesti

DETALJI DAVNE MAKLJAŽE

Bivši igrač Barcelone: Livaja me udario vratima, a ja sam se zaletio i pogodio ga šakom...

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kevin-Prince Boateng, bivši nogometaš koji je svlačionicu u Las Palmasu dijelio s kapetanom Hajduka Markom Livajom, ispričao je detalje njihove tučnjave: 'Tukli smo se nekoliko minuta, razbio mi je usnicu'

Bivši ganski reprezentativac i zvijezda Milana i Barcelone, Kevin-Prince Boateng, godinama nakon incidenta otkrio je pozadinu žestokog fizičkog sukoba s Markom Livajom, današnjim kapetanom i zvijezdom Hajduka. Sve se dogodilo dok su dijelili svlačionicu u španjolskom Las Palmasu tijekom sezone 2016/2017., a priča je ponovno isplivala na površinu nakon što je Boateng gostovao u podcastu "UNSCRIPTED by Josh Mansour".

Svađa koja je započela na treningu zbog jedne lopte eskalirala je do te mjere da su se dvojica nogometaša ozbiljno potukla, a o svemu je ranije svoju, još dramatičniju verziju, ispričao i Ognjen Vranješ, koji je s Livajom igrao u grčkom AEK-u.

Boateng se u podcastu prisjetio kako je sve krenulo.

- Livaja je hrvatski napadač s kojim sam igrao u Las Palmasu. Bio je iznimno snažan. Borili smo se na terenu. Jednog je dana driblao na treningu, a trebao je dodati loptu. Rekao sam mu: 'Dodaj loptu, prestani biti egoist.' Odgovorio mi je: 'Začepi!' - prisjetio se Boateng početka sukoba.

POGLEDAJTE VIDEO: Boateng o tučnjavi s Livajom (od 46:24 minute)

Iako su se tenzije nakon treninga smirile, Boateng je kao iskusniji igrač odlučio porazgovarati s Livajom i pokušati riješiti problem.

- U kuhinji sam ga pitao: 'Brate, što se događa s tobom?' Rekao mi je: 'Oprosti, imam neke probleme kod kuće. Ovo, ono.' Rekao sam mu da sam to primijetio jer je bio jako napet. Htio sam mu pomoći i razgovor je bio prekrasan - ispričao je Boateng.

No, prekrasan razgovor nije dugo potrajao. Ubrzo se pretvorio u kaos.

- Sve je bilo dobro dok mu nisam rekao da se onako više ne ponaša prema meni. Ponos mu je skočio, rekao je: 'Što hoćeš?' Otvorio je vrata i udario me njima po sredini čela. Poludio sam. Zaletio sam se i pogodio ga šakom u glavu - detaljno je opisao Boateng.

- Počeli smo se tući. Udario me, razbio mi je usnicu. Ozbiljno smo se tukli par minuta, a onda je svatko otišao svojim putem.

Nakon što su se strasti smirile, Boateng, koji je u karijeri igrao za divove poput Barcelone i Milana, osjetio je žaljenje.

- Sjedio sam i pitao se: 'Što to radim? Zašto to činim?' Nešto nas preuzme, a onda se Bog vrati u srce i pitaš se zašto si nešto učinio. Usnica mi je bila razbijena, srce mi je lupalo, šaka je bila povrijeđena. Kod njega je bilo isto - rekao je i dodao kako je preuzeo odgovornost.

- Idući put sam ga zagrlio, ispričao se i rekao: 'Ja sam stariji, ne bih trebao činiti tako nešto.' Događa se, tako je to u svlačionici, gdje ima puno ponosa i gdje se svi žele pokazati kao bolji - zaključio je Boateng.

O ovom sukobu je još u studenom 2023. godine govorio i bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ, koji je s Livajom dijelio svlačionicu u AEK-u. Njegova verzija priče zvuči još brutalnije.

- Tri godine igrali smo zajedno u AEK-u, on je sad ikona Hajduka, fenomenalan i kvalitetan momak. Bio je u Interu s 19 godina. Ali, brate, bio je vruća glava, radio je malo problema. Pričao mi je kako je igrao u Las Palmasu s Kevin-Princeom Boatengom. Htio ga je ubiti, Boateng se zaključao u svlačionicu, nije smio izaći - ispričao je Vranješ.

Bez obzira na tučnjavu, Boateng i Livaja su te sezone bili najbolji igrači Las Palmasa. Prvi je zabio deset golova, a ikona Hajduka je dodala sedam golova. 
 

