Bivši igrač dva kluba iz HNL-a potpisao je za petoligaša!

Bivši igrač Osijeka i Slaven Belupa, brazilski bek Talys (26) ostvario je zanimljiv transfer. 26-godišnjak je potpisao za petoligaša Tehničara iz Cvetkovca. Taj klub prvak je Elitne koprivničko-križevačke županijske nogometne lige.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Talys je tijekom karijere proveo pet sezona kao igrač Osijeka gdje je u 56 nastupa zabio jedan gol, uz šest asistencija, a godinu i pol proveo je na posudbama u Honvedu i Pafosu. Igrao je i za 'farmaceute', gdje je došao u ljeto 2022. na poziv bivšeg trenera Zorana Zekića. U dresu Slaven Belupa upisao je 22 nastupa i jednu asistenciju.

Nakon Hrvatske, karijeru je nastavio u portugalskom Farenseu, ali nakon samo 18 nastupa u siječnju prošle godine je raskinuo ugovor. Proteklih godinu dana nije nigdje igrao, a svojevrsnu agoniju na tržištu rada prekinuo je potpisom za Tehničar.