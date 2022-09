Bivši igrač Evertona dobio poziv za rat: Jedna stvar mi nije jasna

Invazija Rusije na Ukrajini i dalje je u tijeku, a Vladimir Putin naredio je mobilizaciju vojno sposobnog naroda Rusije među kojem su i sportaši. Prema pisanjima ruskih i engleskih medija, poziv je dobio i bivši nogometaš Evertona, Dinjar Biljaletdinov (37).

Umirovljeni ruski nogometaš kao 18-godišnjak je služio rusku vojsku, ali poziv za istu ga ni sada nije zaobišao.

Njegov otac Rinat za BIA Novosti je rekao da mu nije jasno kako je to moguće s obzirom na to da ima 37 godina.

- Dinjar je primio poziv. Teško je govoriti o emocijama. Istina je da nije služio vojsku, ali jest odradio vojnu obvezu na jedan drugačiji način. Bilo je to prije 19 godina. Položio je zakletvu, ali je vojsku služio na sportskom terenu. Ipak, nije mi jasna jedna stvar. Zakon kaže da se na mobilizaciju zovu ljudi do 35 godina, a on sada ima 37 - kazao je nogometašev otac.

Biljaletdinov je sudjelovao u pohodu na rusku europsku broncu 2008. godine, a nogometnu karijeru završio je 2018. godine. Karijeru je započeo u moskovskom Lokomotivu za koji je u 185 utakmica zabio 38 golova. U kolovozu 2009. godine prešao je u Everton nakon čega je igrao za Spartak, Torpedo, Rubin iz Kazanja te litavski Riteriai. Za rusku reprezentaciju ukupno je odigrao 46 utakmica i zabio šest golova.

Najčitaniji članci