Obavijesti

Sport

Komentari 3
ANTE ŠUTO

Bivši igrač 'farmaceuta' pozvan je u australsku reprezentaciju

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Profimedia

Poziv da se priključi australskoj reprezentaciji stigao je unatoč tome što Ante Šuto nikada nije bio u Australiji, ali pravo nastupa stekao je zahvaljujući ocu rođenom u Melbourneu

Bivši igrač Slaven Belupa Ante Šuto dobio je poziv u australsku nogometnu reprezentaciju. Šuto je ove zime potpisao za škotski Hibernian, a sada ga je izbornik Tony Popović stavio na popis za dvije nadolazeće utakmice koje će se krajem ožujka igrati protiv Kameruna i Curaçaa uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. 

Šuto se sjajno snašao u novom klubu, najprije je zabio pobjednički gol u 93. minuti u debiju protiv Dundee Uniteda (3-2), a onda je nastavio s golgeterskom formom. U šest nastupa zabio je tri gola, uz jednu asistenciju. Poziv da se priključi australskoj reprezentaciji stigao je unatoč tome što Šuto nikada nije bio u Australiji, ali pravo nastupa stekao je zahvaljujući ocu rođenom u Melbourneu.

- Igrao je za Slaven Belupo u Hrvatskoj, klub iz sredine ljestvice, i pratio sam ga ondje jer sam poznavao njegova oca, koji je rođen u Australiji. Nisam imao pojma želi li igrati za Australiju. Kad je to postalo jasno, taman sam bio na putu da ga gledam u Splitu protiv Hajduka, no onda je prešao u Hibs. Bio je to zanimljiv potez jer nisam bio siguran hoće li se prilagoditi - izjavio je izbornik australske reprezentacije Tony Popović. 

Hibernian v LivingstonWilliam Hill Premiership
Foto: Profimedia

Popović je istaknuo i ulogu bivšeg reprezentativca Mile Jedinaka u praćenju igrača. 

- Mile ga je posjetio, gledao ga na treningu i utakmici te večerao s njim. Ima pravi osjećaj za gol, jako dobre instinkte u kaznenom prostoru i oko njega, a to je ono što uvijek tražite - rekao je i nastavio:

- On je samouvjeren mladić i veselim se vidjeti što može učiniti u našem okruženju i kako će se nositi s međunarodnim nogometom. Bit će to veliko iskustvo i za nas i za njega. 

Popović je naglasio kako je mjestu u reprezentaciji zaradio zahvaljujući sjajnoj igri u dresu škotskog kluba. 

- Njegova želja da igra za Australiju iznimno je jaka, a potkrijepljena je načinom na koji igra. Da se nije snašao u Hibsu kao što jest, vjerojatno ga ne bismo zvali. Ovdje je zbog onoga što pokazuje na terenu, redovito zabija, iako uglavnom ulazi s klupe, no nedavno je i započeo utakmicu - zaključio je.

Osim Šute, u australsku reprezentaciju pozvan je i Fran Karačić, desni bek Osijeka, a na popisu je i Deni Jurić koji trenutačno igra za poljsku Wisłu Płock. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026