Bivši igrač 'farmaceuta' pozvan je u australsku reprezentaciju

Bivši igrač Slaven Belupa Ante Šuto dobio je poziv u australsku nogometnu reprezentaciju. Šuto je ove zime potpisao za škotski Hibernian, a sada ga je izbornik Tony Popović stavio na popis za dvije nadolazeće utakmice koje će se krajem ožujka igrati protiv Kameruna i Curaçaa uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Šuto se sjajno snašao u novom klubu, najprije je zabio pobjednički gol u 93. minuti u debiju protiv Dundee Uniteda (3-2), a onda je nastavio s golgeterskom formom. U šest nastupa zabio je tri gola, uz jednu asistenciju. Poziv da se priključi australskoj reprezentaciji stigao je unatoč tome što Šuto nikada nije bio u Australiji, ali pravo nastupa stekao je zahvaljujući ocu rođenom u Melbourneu.

- Igrao je za Slaven Belupo u Hrvatskoj, klub iz sredine ljestvice, i pratio sam ga ondje jer sam poznavao njegova oca, koji je rođen u Australiji. Nisam imao pojma želi li igrati za Australiju. Kad je to postalo jasno, taman sam bio na putu da ga gledam u Splitu protiv Hajduka, no onda je prešao u Hibs. Bio je to zanimljiv potez jer nisam bio siguran hoće li se prilagoditi - izjavio je izbornik australske reprezentacije Tony Popović.

Popović je istaknuo i ulogu bivšeg reprezentativca Mile Jedinaka u praćenju igrača.

- Mile ga je posjetio, gledao ga na treningu i utakmici te večerao s njim. Ima pravi osjećaj za gol, jako dobre instinkte u kaznenom prostoru i oko njega, a to je ono što uvijek tražite - rekao je i nastavio:

- On je samouvjeren mladić i veselim se vidjeti što može učiniti u našem okruženju i kako će se nositi s međunarodnim nogometom. Bit će to veliko iskustvo i za nas i za njega.

Popović je naglasio kako je mjestu u reprezentaciji zaradio zahvaljujući sjajnoj igri u dresu škotskog kluba.

- Njegova želja da igra za Australiju iznimno je jaka, a potkrijepljena je načinom na koji igra. Da se nije snašao u Hibsu kao što jest, vjerojatno ga ne bismo zvali. Ovdje je zbog onoga što pokazuje na terenu, redovito zabija, iako uglavnom ulazi s klupe, no nedavno je i započeo utakmicu - zaključio je.

Osim Šute, u australsku reprezentaciju pozvan je i Fran Karačić, desni bek Osijeka, a na popisu je i Deni Jurić koji trenutačno igra za poljsku Wisłu Płock.