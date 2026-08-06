Bivši igrač Hajduka brani boje Žalgirisa: 'Muče se u gostima, imamo i mi adute protiv bijelih'

Hajduk je u prošlosti proizveo cijelu seriju vrhunskih stopera koje je za ozbiljan novac plasirao u inozemstvo, ako krenemo unatrag od Mlačića i Prpića, preko braće Vušković i Ismajlija, Lorenca Šimića i Stipe Radića..., ali je u isto vrijeme dovodio jako puno neprovjerenih stopera sa strane. Jedan od onih koji nisu dobili pravu priliku bio je i Petar Bosančić (30), mladić podrijetlom iz Dugopolja, koji je bio predodređen da nastavi put svojih sumještana Mije Caktaša, Josipa Radoševića, Andrije Balića... u prvoj momčadi Hajduka.