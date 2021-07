Bivši reprezentativac Hrvatske Filip Ozobić nosit će dres Azerbajdžana!

Iako sličan manevar nije uspio Borni Sosi, Ozobić je izgleda dobio zeleno svjetlo Fife, a to je objavio i azerbajdžanski nogometni savez.

- Fifa je pozitivno odgovorila na zahtjev Saveza da Filip Ozobić zaigra za našu reprezentaciju. On igra u našoj državi već pet godina i po tome je ostvario kriterije za nastup po Fifi.

Prvu šansu za nastup Ozobić će imati protiv Luksemburga u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

- Nazvao me izbornik, Talijan Gianni de Biasi, i priopćio da sam dobio zeleno svjetlo FIFA-e, te sam odsad igrač Azerbajdžana. Poželio mi je dobrodošlicu u nacionalnu vrstu, obećao sam pomoći koliko najviše budem mogao. Da me želi u ekipi znao sam od ranije, jer još proljetos smo se našli i tada mi je izložio planove o mojem nastupu za Azerbajdžan. Poštujem to - rekao je Ozobić za Sportske novosti pa rekao zašto se odlučio na taj potez:

- Pomirio sam se s time da među Vatrenima neću imati priliku, napunio sam 30 godina, nisam ljut zbog toga. Realan sam. Ostale su mi dvije opcije - odreći se zauvijek reprezentativnog nogometa ili odjenuti dres Azebajdžana.

Za Hrvatsku je igrao u mlađim kategorijama, a nastupio je i u A vrsti na prijateljskim susretima pod Antom Čačićem. Na Euru U19 davne 2010. godine bio je jedini Hrvat u najboljoj momčadi Eura pokraj igrača kao što su Vrsaljko, Ademi, Kramarić...

Hrvat je u Azerbajdžan stigao iz Slaven Belupa. Prvo je igrao za Qabalu, a potom tri godine za Qarabag. Ranije je u Hrvatskoj bio u Hajduku, Zadru, a i u mladoj momčadi Dinama.