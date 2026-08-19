Bivši igrač Hajduka je u debiju morao izaći već za pet minuta

Neće do dobrome pamtiti debi za novi klub bivši igrač Hajduka Hugo Guillamón. Na prvenstvenom debiju za Sporting Gijón španjolski veznjak ušao je u igru u 62. minuti utakmice protiv Sabadella. Pet minuta kasnije morao je napustiti teren zbog ozljede desnog lista. Sporting i Sabadell odigrali su bez golova u 1. kolu španjolske druge lige.

AS navodi da je Guillamón osjetio snažno zatezanje već kod druge lopte koju je dotaknuo te da je na terenu proveo samo oko tri minute prije nego što je postalo jasno da ne može nastaviti. Nakon utakmice stadion je napustio uz pomoć štaka. Pregledi su potvrdili puknuće mišićnih vlakana desnog lista, zbog čega ga očekuje najmanje mjesec dana pauze.

- Njegova ozljeda nas je iznenadila jer tijekom tjedna nije imao nikakvih problema - rekao je nakon utakmice trener Sportinga Nicolás Larcamón.

No fue el debut que me habría gustado tener pero el camino es largo y estoy seguro que viviremos muchas alegrías juntos. Gracias por todo el cariño, nos vemos pronto. Puxa Sporting ❤️🤍 pic.twitter.com/HlH8jdFJP5 — Hugo Guillamon (@HGuillamon) August 18, 2026

Inače, Guillamón je u Sporting stigao krajem srpnja nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s Hajdukom godinu dana prije njegova isteka. Sa španjolskim drugoligašem potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine.