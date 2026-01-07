FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom
Bivši košarkaš Los Angeles Lakersa Christian Wood dobio je privremeno isključivo skrbništvo nad svojim dvogodišnjim sinom nakon šokantnih optužbi da je njegova bivša djevojka, influencerica Yasmine Lopez, sudjelovala u zavjeri s ciljem da ga se ubije.
Bivši košarkaš Los Angeles Lakersa Christian Wood dobio je privremeno isključivo skrbništvo nad svojim dvogodišnjim sinom nakon šokantnih optužbi da je njegova bivša djevojka, influencerica Yasmine Lopez, sudjelovala u zavjeri s ciljem da ga se ubije. |
Bivši košarkaš Los Angeles Lakersa Christian Wood dobio je privremeno isključivo skrbništvo nad svojim dvogodišnjim sinom nakon šokantnih optužbi da je njegova bivša djevojka, influencerica Yasmine Lopez, sudjelovala u zavjeri s ciljem da ga se ubije.
Sud u Kaliforniji odobrio je Woodu i zabranu prilaska, prema kojoj se Lopez ne smije približiti njemu i sinu na manje od 100 metara, dok se klupko nevjerojatnih optužbi tek počinje rasplitati.
Središnji dio Woodove tužbe je zastrašujući incident koji se dogodio 5. studenog 2025. godine.
Prema sudskim spisima, košarkaš je bio sam u svojoj kući u Sherman Oaksu kada su tri maskirana muškarca pokušala provaliti usred bijela dana
Wood tvrdi kako ovo nije bila nasumična pljačka, već pomno isplaniran napad.
Prema navodima iz istrage, napadači su koristili neobičnu taktiku.
Budući da nije očekivao dostavu, Wood nije otvorio vrata. Nedugo nakon što je dostavljač otišao, provalnici su krenuli u akciju. Visoki centar, u strahu za vlastiti život, zgrabio je vatreno oružje i ispalio tri hica, nakon čega su napadači pobjegli.
- Oprezno sam izašao iz kupaonice i odmah vidio tri muškarca kako pokušavaju provaliti. U strahu za život, brzo sam otrčao po pištolj koji držim zaključan. Pucao sam u pod, nadajući se da ću ih preplašiti. Iskreno sam vjerovao da ću umrijeti - stoji u Woodovoj izjavi sudu.
Naglasio je kako ništa nije ukradeno te da u krugu od 15 kilometara nije zabilježena slična provala, što ga je navelo na zaključak da su napadači "bili tamo da me ubiju".
Wood vjeruje da je Lopez izravno povezana s napadom.
Kao dokaz prilaže niz uznemirujućih detalja.
Tvrdi da je dan prije incidenta Lopez odbijala dogovoriti viđanje sa sinom, a njezino ponašanje opisuje kao "alarmantno" s obzirom na ono što je uslijedilo.
Kap koja je prelila čašu bila je objava na društvenim mrežama samo sat vremena prije provale.
Lopez je, prema Woodovim tvrdnjama, objavila "nasilnu pjesmu repera King Vona uz emoji pištolja".
Wood je sudu predao i poruke u kojima mu je Lopez navodno prijetila, pisala kako se "nada da će umrijeti" i da će "neka ga netko upuca".
Yasmine Lopez oštro je demantirala sve optužbe, nazivajući ih neutemeljenima i zatraživši vlastitu zabranu prilaska protiv Wooda zbog navodnog obiteljskog nasilja.
Tvrdi da je postala laka meta zbog njihovih nesuglasica oko skrbništva te ističe kako je policija nije kontaktirala jer "nema dokaza koji bi je povezali s bilo kakvim kaznenim djelom".
U svom zahtjevu za zabranu prilaska, Lopez je optužila Wooda za nekoliko fizičkih napada, uključujući davljenje u veljači 2024. i udaranje tijekom jedne primopredaje djeteta.
Njihova veza, koja je trajala svega nekoliko mjeseci tijekom 2022. godine, i ranije je bila obilježena incidentima.
Wood je već imao zabranu prilaska protiv Lopez nakon što mu je navodno provalila u kuću i vandalizirala luksuzni automobil.
