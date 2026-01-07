Obavijesti

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom
Bivši košarkaš Los Angeles Lakersa Christian Wood dobio je privremeno isključivo skrbništvo nad svojim dvogodišnjim sinom nakon šokantnih optužbi da je njegova bivša djevojka, influencerica Yasmine Lopez, sudjelovala u zavjeri s ciljem da ga se ubije. | Foto: Instagram
