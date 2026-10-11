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Bivši igrač Hajduka o heroju derbija: 'Posipam se pepelom'

Piše Jakov Drobnjak,
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Bivši igrač Hajduka o heroju derbija: 'Posipam se pepelom'
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - DINAMO 2-1 Odigrao je pravu, mušku utakmicu i ova je pobjeda velika nagrada svima, te za ekipu donosi veliku dozu samopouzdanja, napisao je Luka Vučko

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Iz natopljene trave na terenu Poljuda izniknulo je jedno ime u derbiju. Abdoulie Sanyang Bamba postao je heroj splitske momčadi u vaterpolskim uvjetima podno Marjana u kojima je Hajduk dobio Dinamo 2-1. Bamba je često znao biti kritiziran, čak i od Hajdukovih navijača, ali u derbiju je bio prevaga. U svom tekstu na Dalmatinskom portalu bivši igrač Hajduka, Luka Vučko, jedan dio teksta posvetio je baš Bambi.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 2-1

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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"Bamba igra najbolju sezonu otkad je u Hajduku, nemam problem posuti se pepelom jer sam ga često kritizirao, a u ovoj sezoni je apsolutno opravdao uloženi novac u njega i trenutno je jedan od najboljih Hajdukovih igrača. Odigrao je pravu, mušku utakmicu i ova je pobjeda velika nagrada svima, te za ekipu donosi veliku dozu samopouzdanja", napisao je Vučko.

Osvrnuo se na kraju na trenera Gonzala Garciju, kojem je ovo prva pobjeda protiv Dinama otkako je preuzeo klupu "bilih".

"Za kraj ostavljam najvećeg pobjednika derbija, trenera Garciju, prva mu je to pobjeda na klupi 'bijelih' protiv Dinama, te će mu puno značiti. Ja bih rekao - dok je bilo uvjeta za igru, Hajduk je bio vjeran svojoj ideji i ovaj put ga je nagradilo", napisao je Vučko.

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