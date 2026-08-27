Bivši igrač Osijeka: 'Navijam za Rakow protiv Hajduka...'

Nogometaši Hajduka večeras u 19 sati protiv Rakowa u Poljskoj igraju uzvratni susret 4. pretkola Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2-2, no Splićani s velikim ambicijama odlaze na uzvrat. Nakon dugih 16 godina Hajduk im priliku ući u glavnu fazu nekog europskog natjecanja.

Przegląd Sportowy Onet, jedan od najpoznatijih poljskih sportskih medija donosi tekst pod naslovom: ‘Hrvati gube vjeru. Raków će to progurati'. Sugovornik Przegląda je Ivan Udarević, bivši nogometaš Osijeka i Intera iz Zaprešića koji godinama živi u Poljskoj, dobro poznaje tamošnji nogomet.

- Navijam za Rakow. Ovako slab Hajduk nije bio godinama rekao je o Hajduku, a šanse za prolaz procijenio je čak 70-30 u korist Rakówa - ističe umirovljeni nogometaš koji je igrao za više poljskih klubova.

Njegov glavni argument nije samo rezultat prve utakmice. Posebno izdvaja Hajdukovu igru na gostovanjima. Bijeli su, prema podacima koje navodi Przegląd, dobili samo jednu od posljednjih 12 utakmica izvan Splita – 5-2 protiv Žalgirisa u europskim kvalifikacijama. Zbog toga Udarević smatra da su Hajduk na Poljudu i Hajduk u gostima dvije bitno različite momčadi.

- Ako Raków odigra na 80 posto svojih mogućnosti, proći će - zaključuje.