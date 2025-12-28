Prije su postojali kapetani koji su održavali red. Klub je bio ispred svih. Di Stéfano, Cristiano i Raúl su otišli, a Madrid je nastavio. S Viníciusom je klub izgubio put - izjavio je Ricnon u intervjuu koji prenosi Marca
Bivši igrač Real Madrida opleo po Viniju: On ne bi izdržao ni dva tjedna u mojoj svlačionici...
Nesportsko ponašanje Viniciusa Juniora (25) svaki puta privlači pažnju španjolskih medija, a nedavno su ga izviždali i navijači Real Madrida kada je izlazio iz igre u utakmici protiv Seville. Njegov kratki fitilj i odnos prema klubu komentirao je i nekadašnji igrač 'kraljevskog kluba' Poli Rincon (68).
Pokretanje videa...
- Vinícius ne bi izdržao ni dva tjedna u mojoj svlačionici Real Madrida - izjavio je u intervju za 'El Periódico' koji prenosi Marca.
Ako se pita Rincona, u Madridu imaju problem jer ne postoji jasan autoritet unutar kluba i utjecaj njihovih kapetana. Najviše pozornosti dao je Brazilcu koji se posljednjih tjedana našao na meti navijača i medija.
- Prije su postojali kapetani koji su održavali red. Klub je bio ispred svih. Di Stéfano, Cristiano i Raúl su otišli, a Madrid je nastavio. S Viníciusom je klub izgubio put - izjavio je Rincon.
Pohvalio je igru Barcelone koja u svojem sastavu ima mlade igrače i jasan stil igre, što prema njegovom mišljenju, nedostaje Madriđanima.
- Znaju što rade. Oni su tim. Upravo ono što nam nedostaje u Real Madridu - rekao je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+