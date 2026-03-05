VIDEO U VAR-u krivo procijenili situaciju za izravni crveni karton Racija. Poslušajte komunikaciju

Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec dan nakon što su odigrane tri utakmice četvrtfinala Kupa objavio je sudačku analizu koju je u cijelosti posvetio derbiju na Rujevici između Rijeke i Hajduka. U dramatičnoj završnici domaćin je duboko u sudačkoj nadoknadi preokrenuo rezultat protiv Hajduka i slavio 3-2.

Nakon utakmice najviše se govorilo upravo o suđenju, o kojemu su mišljenja podijeljena. Čini se da se oba tabora slažu u jednome. Patrik Kolarić nije dobro sudio, a sada je takvu ocjenu dobio i od svojega nadređenog Francuza.

Jedna od spornih situacija dogodila se u 17. minuti kada je Ron Raci nakon ispucane lopte Martina Zlomislića srušio Daniela Adu-Adjeija u blizini centra. Engleski napadač potrčao je za loptom, a kosovski branič povukao ga je s leđa. Dojam je da je napadač mogao ući u izglednu priliku za pogodak, no tu situaciju Patrik Kolarić nije tako procijenio pa je za prekršaj pokazao samo žuti karton. Ispravna odluka bila bi izravni crveni.

"Prekršaj koji je počinio gostujući branič br. 14 prema vrlo jasnim smjernicama Pravila nogometne igre smatra se prekršajem u ‘izglednoj prilici za postizanje pogotka’.

Sudac je na terenu pogrešno procijenio situaciju i igraču koji je počinio prekršaj pokazao opomenu. Očekivana odluka na terenu bila bi isključenje igrača zbog ‘sprječavanja izgledne prilike za postizanje pogotka’ sukladno sljedećim razmatranjima:

Napadač se otvorenog smjera kretanja kreće prema suparničkim vratima

Napadač bi bez prekršaja potpuno preuzeo kontrolu nad loptom

Ostali obrambeni igrači nalaze se u poziciji iz koje ne mogu zaustaviti napredovanje napadača

i obavezna VAR intervencija.", stoji u priopćenju Bertranda Layeca.

Situaciju su pregledavali i u VAR-u. Na početku dostupne snimke čuje se kako netko govori “žuti, žuti”, a potom se uključuje VAR soba.

- Zaleđa nema, na svojoj je polovici. Bolje snimke nemaš? VAR soba ovdje odgađa nastavak - rekao je VAR sudac Ivan Matić i nastavio:

- Broj 14 je u pitanju - dodao je, a potom se kadar pomaknuo na drugu kameru gdje je iz daljine Ivan Matić ustvrdio kako Daniel Adu-Adjei “nije imao loptu pod kontrolom”.

- Potvrđujem žuti karton igraču broj 14 - zaključio je Matić.