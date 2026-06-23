Bivši izbornik Paname: 'Nekad igrači nisu imali ni službenu opremu za okupljanja'

Hrvatska protiv Paname igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a uoči utakmice o stanju panamskog nogometa govorio je Julio César Dely Valdés, jedan od najboljih igrača koje je ta zemlja ikad imala.

On je u svojoj karijeri igrao za PSG, Oviedo i Malagu. Smatra da je Panama posljednjih desetljeća napravila velik pomak, ali naglašava da domaći nogomet i dalje ima ozbiljne strukturne probleme, govorio je to za El País.

- U ligi samo četvorica ili petorica mogu živjeti od nogometa. Svi ostali moraju raditi - rekao je Dely Valdés.

Reprezentaciju je vodio u nekoliko mandata, a kao izbornik se često susretao s problemima koji bi u ozbiljno uređenim sustavima bili nezamislivi.

- Reprezentacija nekoć gotovo da nije imala zajedničke treninge, a igrači nisu imali ni službenu opremu za okupljanja. Danas reprezentacija ima veću podršku, a nogomet je postao sport koji najviše povezuje zemlju. Interes za nacionalnu momčad nadmašio je i tradicionalno popularne sportove poput bejzbola i boksa. Kada Panama igra kod kuće, stadion se puni bez obzira na društveni sloj iz kojeg dolaze navijači - ističe Panamu je vodio od 2006. do 2013. te 2019. godine i dodaje kako je utakmica protiv Hrvatske povijesna prilika.

- Za zemlju koja nikad nije pobijedila na svjetskom prvenstvo. Ovo je prilika za nešto veliko - zaključio je.