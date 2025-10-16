Obavijesti

Sport

Komentari 1
POJAČANJE U 1. NL

Bivši kapetan Hajduka potpisao za ambicioznog drugoligaša...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši kapetan Hajduka potpisao za ambicioznog drugoligaša...
Osijek: 1. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL, NK Osijek - HNK Hajduk | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prošle sezone vratio Zoran Nižić se u HNL, potpisavši za Šibenik, za koji je nastupio u nekoliko utakmica proljetnog dijela prvenstva

Iskusni stoper i bivši kapetan Hajduka, Zoran Nižić (36), potpisao je za Dugopolje, ambiciozni klub iz 1. NL (drugi ran natjecanja). Dugopoljci su vijest potvrdili na svojim službenim kanalima uz poruku:
"S ponosom objavljujemo dolazak Zorana Nižića, novog igrača našeg kluba! Sretno u dresu Dugopolja, zajedno idemo po nove uspjehe".

Nižić u Dugopolje stiže kao veliko pojačanje i donosi iskustvo koje bi momčadi trebalo pomoći u borbi za vrh prvenstvene ljestvice. Nakon deset odigranih kola Dugopolje se nalazi na visokom četvrtom mjestu s 17 bodova, samo dva manje od vodećeg Karlovca. Momčad vodi Hari Vukas, trener koji je Nižića ranije vodio u Hajduku, dok za klub nastupa i njegov bivši suigrač Andrija Balić.

PODSJETILI NA VELIK DOGAĐAJ Naš Hajduk: Na današnji dan spasili smo klub s ruba stečaja
Naš Hajduk: Na današnji dan spasili smo klub s ruba stečaja

Nižić je nogometni put započeo u Zmaju iz Makarske, a potom se otisnuo u Brussels, gdje je stekao prvo inozemno iskustvo. Najdublji trag ostavio je u Hajduku, za koji je odigrao više od stotinu službenih utakmica, postigao 11 golova i nosio kapetansku vrpcu. Nakon šest godina na Poljudu, karijeru je nastavio u ruskom Akhmatu iz Groznog, a potom u kazahstanskom Kizilžaru.

Prošle sezone vratio se u HNL, potpisavši za Šibenik, za koji je nastupio u nekoliko utakmica proljetnog dijela prvenstva. Uz bogato klupsko iskustvo, Nižić je 2017. godine imao i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskim ogledima protiv Meksika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
Hrvatska ide na team building: Druženje važnije od rezultata, sve to podsjeća na Katar i 2022.
NOVO TIMSKO DRUŽENJE

Hrvatska ide na team building: Druženje važnije od rezultata, sve to podsjeća na Katar i 2022.

Vatreni bi se u SAD-u trebali sučeliti Brazilu i Kolumbiji. Jasno, samo u slučaju da se s nijednom od tih južnoameričkih sila ne nađemo u skupini Svjetskog prvenstva 2026. godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025