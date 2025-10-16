Bivši kapetan Hajduka potpisao za ambicioznog drugoligaša...

Iskusni stoper i bivši kapetan Hajduka, Zoran Nižić (36), potpisao je za Dugopolje, ambiciozni klub iz 1. NL (drugi ran natjecanja). Dugopoljci su vijest potvrdili na svojim službenim kanalima uz poruku:

"S ponosom objavljujemo dolazak Zorana Nižića, novog igrača našeg kluba! Sretno u dresu Dugopolja, zajedno idemo po nove uspjehe".

Nižić u Dugopolje stiže kao veliko pojačanje i donosi iskustvo koje bi momčadi trebalo pomoći u borbi za vrh prvenstvene ljestvice. Nakon deset odigranih kola Dugopolje se nalazi na visokom četvrtom mjestu s 17 bodova, samo dva manje od vodećeg Karlovca. Momčad vodi Hari Vukas, trener koji je Nižića ranije vodio u Hajduku, dok za klub nastupa i njegov bivši suigrač Andrija Balić.

Nižić je nogometni put započeo u Zmaju iz Makarske, a potom se otisnuo u Brussels, gdje je stekao prvo inozemno iskustvo. Najdublji trag ostavio je u Hajduku, za koji je odigrao više od stotinu službenih utakmica, postigao 11 golova i nosio kapetansku vrpcu. Nakon šest godina na Poljudu, karijeru je nastavio u ruskom Akhmatu iz Groznog, a potom u kazahstanskom Kizilžaru.

Prošle sezone vratio se u HNL, potpisavši za Šibenik, za koji je nastupio u nekoliko utakmica proljetnog dijela prvenstva. Uz bogato klupsko iskustvo, Nižić je 2017. godine imao i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskim ogledima protiv Meksika.