Naš Hajduk: Na današnji dan spasili smo klub s ruba stečaja

Početkom 2010-ih, Hajduk se nalazio u jako teškoj financijskoj situaciji. Spasili su ga navijači, a udruga Naš Hajduk preuzela je 25 posto dionica kluba na današnji dan 2016. godine. Od tog trenutka, splitski je klub u rukama navijača i članova, a tom je događaju Naš Hajduk posvetio objavu na društvenim mrežama.

"Ideje se rode, stidljivo ugledaju svjetlo dana, da bi na koncu bile na ponos čitave zajednice. Vedrog listopadskog prijepodneva, na današnji dan prije 9 godina, okupilo se mnoštvo i proslavilo otkup 25% dionica. Hajduk je od toga časa u rukama vlastitih navijača i članova, spašen od onih koji su ga doveli na rub stečaja i propasti, a u budućnosti sačuvan od onih kojima je nogomet i zajednica oruđe za vlastiti probitak.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U toj ideji članskog kluba i otkupa 25% dionica, preostao je detalj težak 35.000.000 kuna uz rok isplate 10 godina. Detalj se činio uzaludnim svima osim onima koji su ideju branili životom - navijačima i članovima Hajduka. Godinu i pol prije isteka roka isplate Tommyiju, navijači su kroz projekte otkupili ne samo tih 25%, nego i dodatnih gotovo 6% dionica.

Hajduk je naš, klub vlastite zajednice, navijača i članova!", napisali su u objavi.

Split: Finalna večer Torcida kupa - Mladi, Red Baron - Beer and Whiskey Bar - Torcida Varoš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PIXSELL

Klub trenutačno broji 119.174 članova, od čega je 63.342 ljudi učlanjeno u udrugu Naš Hajduk. Splićani su šest puta bili prvaci Hrvatske, ali posljednji naslov datira iz 2005. godine.