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GODINA PEHA

Bivši napadač Rijeke konačno će debitirati u talijanskoj Seriji A

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši napadač Rijeke konačno će debitirati u talijanskoj Seriji A
Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 29. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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On je prošle sezone prešao u Parmu za devet milijuna eura, no teško se ozlijedio i propustio cijelu sezonu

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Gazzetta dello Sport povodom početka sezone objavila je tekst pod naslovom 'Frigan, jedan od deset startera na startu Serie A za koje niste čuli.'

Matija Frigan, bivši napadač Rijeke naznačen je kao jedan od igrača iz talijanske elite koji nije poznat ni onima koji detaljnije prate Serie A.

- Frigan baš nema sreće. Hrvatski napadač pridružio se Parmi prošlog ljeta iz belgijskog Westerloa, ali nakon samo nekoliko treninga puknuo mu je križni ligament u lijevom koljenu te ni nakon godinu dana u Italiji nije zaigrao u Serie A. Operacija, rehabilitacija i spor povratak na teren. Zatim je uslijedio još jedan peh - puknuo mu je meniskus i ponovno ga je lijevo koljeno izdalo - ističe talijanski medij. 

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Frigan je bio shrvan nakon ozljede, ali vratio se još jači.

- Frigan je uspio. Vratio se na teren protiv Catanije u Kupu, godinu dana nakon svog posljednjeg nastupa, također u tom natjecanju. Čeka ga Serie A i subotnja utakmica protiv Cagliarija - ističe Gazzetta dello Sport.

Inače, Frigan je prije četiri godine briljirao u debitantskoj sezoni u SHNL-u. Za Rijeku je u 32 utakmice postigao 15 golova je prešao u belgijski Westerlo za 6 milijuna eura odštete. U dvije sezone u belgijskom klubu u 75 utakmica postigao je 20 golova i potom je prošle sezone prodan u Parmu za 9 milijuna eura.

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