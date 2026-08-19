Bivši napadač Rijeke konačno će debitirati u talijanskoj Seriji A

Gazzetta dello Sport povodom početka sezone objavila je tekst pod naslovom 'Frigan, jedan od deset startera na startu Serie A za koje niste čuli.'

Matija Frigan, bivši napadač Rijeke naznačen je kao jedan od igrača iz talijanske elite koji nije poznat ni onima koji detaljnije prate Serie A.

- Frigan baš nema sreće. Hrvatski napadač pridružio se Parmi prošlog ljeta iz belgijskog Westerloa, ali nakon samo nekoliko treninga puknuo mu je križni ligament u lijevom koljenu te ni nakon godinu dana u Italiji nije zaigrao u Serie A. Operacija, rehabilitacija i spor povratak na teren. Zatim je uslijedio još jedan peh - puknuo mu je meniskus i ponovno ga je lijevo koljeno izdalo - ističe talijanski medij.

Bukurešt: Europsko prvenstvo U-21, Rumunjska - Hrvatska | Foto: Eduard Vinatoru/PIXSELL

Frigan je bio shrvan nakon ozljede, ali vratio se još jači.

- Frigan je uspio. Vratio se na teren protiv Catanije u Kupu, godinu dana nakon svog posljednjeg nastupa, također u tom natjecanju. Čeka ga Serie A i subotnja utakmica protiv Cagliarija - ističe Gazzetta dello Sport.

Inače, Frigan je prije četiri godine briljirao u debitantskoj sezoni u SHNL-u. Za Rijeku je u 32 utakmice postigao 15 golova je prešao u belgijski Westerlo za 6 milijuna eura odštete. U dvije sezone u belgijskom klubu u 75 utakmica postigao je 20 golova i potom je prošle sezone prodan u Parmu za 9 milijuna eura.