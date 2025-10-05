Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZVAN ŽIVOTNE OPASNOSTI

Bivši NFL igrač izboden na ulici!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši NFL igrač izboden na ulici!
Foto: Kirby Lee

Sanchez je deset sezona proveo u NFL-u, a nakon igračke karijere postao je komentator za Fox Sport. Trebao je komentirati utakmicu NFL-a

Mark Sanchez (38) izboden je u Indianapolisu gdje je trebao komentirati NFL utakmicu. Bivši NFL quarterback i komentator Fox Sportsa nakon napada je hospitaliziran i njegovo stanje je stabilno, prenosi TMZ. 

Sanchez je trebao komentirati utakmicu Coltsa protiv Raidersa u nedjelju 5. listopada. Međutim, u incidentu koji se dogodio 3. listopada Sanchez je nastradao. 

Kako prenosi TMZ, policija je dobila dojavu o dvije ozlijeđene osobe među kojima je jedan od njih bio bivši sportaš. Sanchez je u NFL-u igrao deset sezona. Karijeru je započeo dok je igrao za koledž i bio je jedna od najvećih zvijezda sveučilišne momčadi, a 2009. godine je bio draftan od strane NY Jetsa. 

Prije dvije godine, oženio se za glumicu Perry Metcalf, a par ima troje djece zajedno

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025