Bivši NFL igrač izboden na ulici!

Mark Sanchez (38) izboden je u Indianapolisu gdje je trebao komentirati NFL utakmicu. Bivši NFL quarterback i komentator Fox Sportsa nakon napada je hospitaliziran i njegovo stanje je stabilno, prenosi TMZ.

Sanchez je trebao komentirati utakmicu Coltsa protiv Raidersa u nedjelju 5. listopada. Međutim, u incidentu koji se dogodio 3. listopada Sanchez je nastradao.

Kako prenosi TMZ, policija je dobila dojavu o dvije ozlijeđene osobe među kojima je jedan od njih bio bivši sportaš. Sanchez je u NFL-u igrao deset sezona. Karijeru je započeo dok je igrao za koledž i bio je jedna od najvećih zvijezda sveučilišne momčadi, a 2009. godine je bio draftan od strane NY Jetsa.

Prije dvije godine, oženio se za glumicu Perry Metcalf, a par ima troje djece zajedno