Komentari 1
MORA PLATITI KAZNU

Bivši nogometaš Gorice osuđen u Sloveniji za obiteljsko nasilje

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Bivši nogometaš Gorice i iskusni slovenski reprezentativac Tim Matavž (36) proglašen je krivim na Okružnom sudu u Novoj Gorici zbog obiteljskog nasilja te zanemarivanja djece i troje maloljetne djece. Matavž se još uvijek bavi aktivnim nogometom, igrajući za Goricu u drugoj slovenskoj ligi.

U hrvatskoj Gorici proveo je godinu dana od zime 2023. do zime 2024. godine. Za prvoligaša je odigrao 41 utakmicu i zabio pet golova uz tri asistencije. Izrečena mu je novčana kazna od 2790 eura, a portal  Nogomania iznio je potresne detalje zbog kojih se sudilo Matavžu.

Momčad HNK Gorice i stručni stožer
Momčad HNK Gorice i stručni stožer | Foto: Emica ElvedjiPIXSELL

Naime, Matavž je navodno priznao kako je vrijeđao i ponižavao svoju suprugu te kako joj je nanosio fizičku bol i prijetio. Čak joj je i prijetio smrću, a u sudskim dokumentima stoji da je supruzi ograničavao kontakte s rodbinom i prijateljima. Vrijeđao ju je pred djecom, a onemogućio joj je i pristup financijama te bankovnom računu.

Unatoč svemu, sud navodi kako se obiteljska situacija stabilizirala i kako obitelj zajedno živi već oko godinu dana. Matavž je priznanjem izbjegao zatvorsku kaznu, koja je zamijenjena novčanom.

