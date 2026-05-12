Bivši nogometaš preporodio je Prižmića: Golom je ispisao povijest engleskog nogometa

Kako se god raspleo turnir u Rimu, na kojem je postao prvi hrvatski tenisač uopće koji je pobijedio Novaka Đokovića na zemljanoj podlozi, proljeće 2026. godine pretvorilo se u proljeće Dine Prižmića (20). Mladi Splićanin na najvećoj teniskoj sceni, kroz Madrid i Rim, katapultirao se prema teniskoj orbiti, ali taj se put počeo trasirati još početkom travnja u Bukureštu. Turnir u rumunjskoj prijestolnici, gdje je u drugom kolu propustio 5-1 u trećem setu i meč-loptu protiv Nijemca Altmaiera, bio je prvi turnir na kojem je u trenerskom "boksu" imao Bojana Jelovca (41). Već na idućem turniru Prižmić je, surađujući s rođenim Sarajlijom, igrao finale Challengera u Monzi, pa produljio proljetni preporod kroz španjolske i talijanske prijestolnice.

Jelovac je i za teniske krugove prilično nepoznat kad je riječ o trenerskom poslu jer nije bio profesionalan tenisač. Štoviše, bio je amaterski nogometaš. Sa šest godina, usred ratnih zbivanja, odselio se u London, gdje je čak ušao u povijest engleskog nogometa. Naime, 2013. godine na terenu ispred Buckinghamske palače njegov Polytechnic iz Chiswicka i Civil Service - najstariji nogometni klub na svijetu te jedini "preživjeli" klub od 11 osnivača FA-a - igrali su prvu službenu utakmicu na kraljevskom igralištu, na 150. godišnjicu osnivanja FA-a. I baš je Jelovac zabio prvi gol u pobjedi 2-1. Organizator utakmice bio je princ William, sudio je Howard Webb...

- Bio sam šokiran kad sam zabio gol. Prije utakmice pitali su me kako ću proslaviti gol i ja sam odgovorio da ću se pokloniti princu. Kad se to dogodilo, trčao sam i tražio princa. Međutim, nisam ga vidio, pa sam se poklonio publici - opisao je Jelovac, koji se u mlađim danima, osim u tenisu i nogometu, okušao u modelingu.

U Dininu "boksu" uz Jelovca je Riječanin Marko Toić, koji će Dinu voditi na Roland Garrosu i u travnatom dijelu sezone. Toić je "dijete" Kvarnera i još jedan pogodak Dine Marcana, osvajača juniorskog Roland Garrosa s Marinom Draganjom u parovima, koji je, u dogovoru s imenjakom, apsolutno pogodio s trenerskom izmjenom.