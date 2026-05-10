Dino Prižmić nastavlja bajku u Rimu protiv zvijezde kojoj je služio kao - sparing partner!

Tjedan za pamćenje u Rimu, u koji je startao kao kvalifikant sa 79. pozicije i nanizao Luksemburžanina Chrisa Rodescha (6-4, 6-3), Talijana Federica Bondiolija (6-2, 6-4), pa u glavnom turniru kući poslao Mađara Martona Fucsovicsa (6-4, 6-3) i senzacionalno Srbina Novaka Đokovića (2-6, 6-2, 6-4), hrvatska teniska senzacija Dino Prižmić (20) zaključio je ušavši u osminu finala trijumfom nad Francuzom Ugom Humbertom, 33. igračem ATP-ljestvice, 6-1, 7-5.

S druge ga strane u utorak očekuje Rus Karen Hačanov, koji je odradio tek dva meča, izbacivši Kazahstanca Aleksandera Ševčenka 6-4, 6-4, a potom i Nizozemca Botica van de Zandschulpa 5-7, 6-4, 6-4. Pritom je planirao nastupiti i u konkurenciji parova sa sunarodnjakom Andrejem Rubljevom, ali je njihov meč prvog kola otkazan.

Hačanov je dvostruki polufinalist Grand Slama iz US Opena 2022. i Australian Opena 2023., dok je u Wimbledonu dvaput igrao četvrtfinale (uključujući i lani), a ima jaku poveznicu s Hrvatskom jer mu je trener bivši izbornik Davis Cup reprezentacije Vedran Martić. I baš je on i spojio Prižmića s Hačanovim dok je Dino još bio junior i osvojio Roland Garros.

- Ukazao mi je čast da zagrijavam Hačanova, što mi puno znači i zbog čega sam dobio dosta iskustva i savjeta, i od Martića i od Hačanova - rekao je Dino za 24sata u intervjuu 2023.

Eto, nakon što mu je bio sparing-partner, sad će ga moći testirati i zapravo, na velikoj pozornici turnira Masters 1000, nakon što će u ponedjeljak napredovati barem 11 pozicija, na 68., a nova bi ga pobjeda lansirala na korak od 50 najboljih tenisača svijeta. Zasad je u rimskoj prijestolnici spremio u džep 92.470 eura, a novom pobjedom inkasirao bi čak 169.375 eura.