Obavijesti

Sport

Komentari 1
TROY DEENEY

Bivši nogometaš provocirao navijače Arsenala: 'Ne želim da osvoje naslov, je***ni moroni'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši nogometaš provocirao navijače Arsenala: 'Ne želim da osvoje naslov, je***ni moroni'
3
Foto: Instagram

Navijači Arsenala imaju iskrivljenu percepciju. Kad pobijede, kao da se zadnjih tjedan i pol, dva, tri tjedna, mjeseci nikada nisu dogodili - napao je Troy Deeney navijače Arsenala gostujući u podcastu

Admiral

Bivši nogometaš Troy Deeney podigao je puno prašine nakon izjave da se nada da Arsenal koji je trenutačno vodeći u Premier ligi, neće uspjeti ostvariti veliki uspjeh ove sezone. Bivši kapetan Watforda koji je poznat da 'nema dlake na jeziku' godinama vodi medijski rat s navijačima "topnika", a sukob je nedavno dosegao novu razinu kada ih je bez zadrške nazvao "moronima". 

Deeney je gostovao u podcastu u kojemu je kritizirao igru Arsenala. U posljednjih pet utakmica momčad Mikela Artete ostvarila je tri pobjede i dva remija. Zadnju pobjedu upisali su protiv Tottenhama (4-1), ali ispustili su važne bodove protiv Wolverhamptona

I TO U GOSTIMA VIDEO Tudorov debi iz noćne more: Arsenal utrpao četiri gola Tottenhamu u derbiju Londona!
VIDEO Tudorov debi iz noćne more: Arsenal utrpao četiri gola Tottenhamu u derbiju Londona!
Premier League - Tottenham Hotspur v Arsenal
Foto: David Klein

- Navijači Arsenala imaju iskrivljenu percepciju. Kad pobijede, kao da se zadnjih tjedan i pol, dva, tri tjedna, mjeseci nikada nisu dogodili. Znate, kad su svi paničarili i govorili: 'Ako izgubimo od Spursa, sezona je gotova i Arteta mora otići - rekao je u gostovanju u podcastu "The Football Exchange". 

- Onda pobijede užasnu momčad Spursa, baš užasnu, i odjednom je: 'Da, osvojit ćemo ligu, osvojit ćemo sve, trostruku krunu'. Iskreno, to je jedini razlog zašto ne želim da Arsenal osvoji ligu. Ne zbog kluba, nego zbog navijača. Oni su je**** moroni - zaključio je bivši nogometaš. 

Arsenal će u nedjelju ugostiti Chelsea, a dvoboj je na rasporedu od 17.30 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer
FOTO: MARIO I MARIJA PAŠALIĆ

Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer

Marija Pašalić (30), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije četiri godine rodio im se sin Luka
VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao

Real je s ukupnih 3-1 izbacio Benficu. Nakon prvog šoka, Real je preokrenuo i mirno priveo susret kraju. PSG je pobijedio Monaco s ukupnih 5-4, a Galatasaray je nakon produžetaka izbacio Juventus

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026