Bivši nogometaš provocirao navijače Arsenala: 'Ne želim da osvoje naslov, je***ni moroni'

Bivši nogometaš Troy Deeney podigao je puno prašine nakon izjave da se nada da Arsenal koji je trenutačno vodeći u Premier ligi, neće uspjeti ostvariti veliki uspjeh ove sezone. Bivši kapetan Watforda koji je poznat da 'nema dlake na jeziku' godinama vodi medijski rat s navijačima "topnika", a sukob je nedavno dosegao novu razinu kada ih je bez zadrške nazvao "moronima".

Deeney je gostovao u podcastu u kojemu je kritizirao igru Arsenala. U posljednjih pet utakmica momčad Mikela Artete ostvarila je tri pobjede i dva remija. Zadnju pobjedu upisali su protiv Tottenhama (4-1), ali ispustili su važne bodove protiv Wolverhamptona.

Foto: David Klein

- Navijači Arsenala imaju iskrivljenu percepciju. Kad pobijede, kao da se zadnjih tjedan i pol, dva, tri tjedna, mjeseci nikada nisu dogodili. Znate, kad su svi paničarili i govorili: 'Ako izgubimo od Spursa, sezona je gotova i Arteta mora otići - rekao je u gostovanju u podcastu "The Football Exchange".

- Onda pobijede užasnu momčad Spursa, baš užasnu, i odjednom je: 'Da, osvojit ćemo ligu, osvojit ćemo sve, trostruku krunu'. Iskreno, to je jedini razlog zašto ne želim da Arsenal osvoji ligu. Ne zbog kluba, nego zbog navijača. Oni su je**** moroni - zaključio je bivši nogometaš.

Arsenal će u nedjelju ugostiti Chelsea, a dvoboj je na rasporedu od 17.30 sati.