Bivši nogometaš Rijeke iskreno progovorio o Perišiću: 'Nikada nije izašao iz Modrićeve sjene'

Hrvatski nogometaš Damjan Đoković (35) trenutačno nastupa za rumunjski CFR Cluj i u nedavnom intervjuu za nizozemski portal Sportnieuws progovorio je o svojoj karijeri i privatnom životu.

Đoković je u Cluju od 2024. godine, a prije toga igrao je za Rapid Bukurešt, FCSB, Al-Raed, Rizespor, Adanu Demirspor, Rijeku, Speziju, Greuther Fürth, Ajaccio, Bolognu, Livorno, Cesenu, Monzu, Spartak Trnavu, a bio je i veliki talent na početku karijere u Den Haagu. S rumunjskim klubom ima ugovor do lipnja 2026., a vrijedi oko 150.000 eura.

- Nisam razočaran što sam otišao iz Nizozemske u Italiju jer svatko ima određeno putovanje u životu. Moje putovanje odvelo me na sjajna mjesta diljem svijeta.

Rođen je u Zagrebu i kasnije se preselio u Nizozemsku za koju kaže da nije toliko sigurna država kao ostale u kojima je proveo karijeru.

- Nizozemska više nije lijepo mjesto u kojem sam mogao bezbrižno hodati ulicom. U svojoj karijeri vidio sam puno sigurnije države. U Rumunjskoj mogu ostaviti auto otključan na ulici bez da ima kakvih problema.

Fascinantna činjenica vezana uz našeg veznjaka je da tečno govori čak osam jezika.

- Gdje god sam bio, naučio sam jezik. Smatram važnim moći komunicirati s ljudima u zemlji u kojoj igram nogomet i želim iskusiti dio njihove kulture. Neki nogometaši dolaze isključivo zbog posla, ali ja uživam u proživljavanju kulture. To mi također omogućava lakšu prilagodbu.

Osvrnuo se i na nositelje igre 'vatrenih' Ivana Perišića i Luku Modrića.

- On (Perišić, op. a.) je sjajan nogometaš, ali je uvijek u sjeni Luke Modrića. Ne mislim to u negativnom ili ponižavajućem smislu, ali u reprezentaciji je naglasak i fokus uvijek bio na Modriću. Gledajući Perišića možete vidjeti da je riječ o iznimnom nogometašu koji u poznijim godinama izgleda nezaustavljivo. On je u isto vrijeme legenda i vrhunski nogometaš.

Zaključio je intervju s riječima o Hrvatskoj i predstojećem Svjetskom prvenstvu.

- Hrvatska itekako može iznenaditi, pogledajte samo zadnja dva SP-a. Mnogima u reprezentaciji ovo je posljednje natjecanje i ići će na sve ili ništa. Zato mislim da mogu prirediti iznenađenje.