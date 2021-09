Novak Đoković (34) nije uspio izboriti 21. titulu u karijeri u New Yorku, a u tome ga je spriječio Rus Daniil Medvjedev (25) koji ga je pobijedio nakon dva sata i 18 minuta s 6-4, 6-4, 6-4 te osvojio prvi Grand Slam u karijeri.

Srpski tenisač je u drugom setu kod 2-1 propustio priliku za break te je potpuno izgubio živce i triput udario reketom o pod, zbog čega je i dobio opomenu. Novakovo ponašanje komentirao je bivši član njegovog stručnog stožera Craig O'Shannessy.

- Đoković je bijesan, udario je lopticu koliko god je mogao. Dječak koji skuplja loptice našao se na liniji vatre i pomaknuo se u posljednjoj sekundi. Za sekundu je izbjegnuta katastrofa. Novak je bijesan, nefokusiran, noćna mora za njega! - rekao je O'Shannessy.

Obožavatelje Novaka zanimalo je zbog čega ga njegov bivši suradnik kritizira, a O'Shannessy je nastavio u istom tonu.

- Ja ne napadam! Ne volim ni ja kada se reketi lome, ali se čini da je odnos prema Đokoviću previše kritičan i nefer. Da, Novak treba raditi na svom temperamentu, ali kada izgubi glavu to sve postaje veća priča. Kada Novak izgubi glavu jureći zlatni Slam ili olimpijsko zlato, to odmah postaje dio analize. Priznajte da ovo ponašanje najviše utječe na dečka kojeg toliko volite. Ne izlažite bijesu svakog tko ukazuje na Novakove nedostatke, on je igrač svjetske klase, svjetski čovjek. Ali ima problem kada izgubi hladnokrvnost, to ga je koštalo povijesnog podviga - objasnio je.

Nakon toga je ispričao kako je došlo do prekida suradnje.

- Radio sam s Đokovićem analize mečeva i slao sam mu statistiku. Bile su to sjajne tri godine, a najviše sam surađivao s Vajdom, s kojim sam se uvijek konzultirao oko onoga što je najbolje za Novaka. Bilo je uspona i padova, ali sve u svemu je bilo zabavno. Otišao sam zbog Gorana Ivaniševića. On je došao kao glavni trener i nije mu pretjerano značila analitika i nije joj nešto pretjerano vjerovao. Morao sam otići - zaključio je.