Obavijesti

Sport

Komentari 0
VAN HOOIJDONK

Bivši reprezentativac 'oranja' žestoko kritizirao: Od idiotskih izvođenja penala mi bude zlo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Bivši reprezentativac 'oranja' žestoko kritizirao: Od idiotskih izvođenja penala mi bude zlo
4
Foto: Eloisa Sanchez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Imamo izbornika koji je u svojoj igračkoj karijeri izveo 1423 jedanaesterca. I sve ih je zabio, a nikada ga nisam vidio da izvodi gluposti - rekao je Pierre van Hooijdonk

Admiral

Nizozemska se oprostila od Svjetskog prvenstva nakon što su u lutriji penala bili bolji Marokanci. Nakon 90 minuta igre bilo je 1-1, a rezultat se na semaforu nije mijenjao ni nakon produžetaka. Nakon raspucavanja penala Maroko je slavio sa 4-3. Nizozemci su opet ostali bez plasmana u osminu finala, a ispadanje je komentirao bivši nizozemski reprezentativac Pierre van Hooijdonk

RAZOČARANJE Lice Jürgena Kloppa govori sve: 'Postoji 500.000 načina da se pobijedi. Morate naći jedan'
Lice Jürgena Kloppa govori sve: 'Postoji 500.000 načina da se pobijedi. Morate naći jedan'

- Maroko je bio dvije klase bolji. Prije utakmice su nam se ideje činile dobrima. Ali kad vidiš da to zapravo ne funkcionira, moraš smisliti nešto drugo. Maroko ima dobru momčad, ali to nije Francuska. Oni su utakmici pristupili kao da igraju protiv Francuske - rekao je. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Eloisa Sanchez

Smatra kako je momčad igrala previše oprezno s petoricom obrambenih igrača i da je nedostajalo dinamike. 

- Ali ti zapravo igraš s petoricom obrambenih igrača. To se može postaviti i ofenzivnije, pa da bude dinamičnije. Možeš igrati s dva napadača kao krilnim bekovima. Ali Van de Ven je čisti obrambeni igrač. I onda dobiješ petoricu igrača u liniji i samo trojicu u napadu. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Daniel Becerril

Van Hooijdonk se osvrnuo i na izvođenje penala, pritom se sarkastično dotaknuvši Koemanove igračke karijere i njegovog izvođenja penala. 

- Pritisak ne možeš trenirati, ali imamo izbornika koji je u svojoj igračkoj karijeri izveo 1423 jedanaesterca. I sve ih je zabio, a nikada ga nisam vidio da izvodi gluposti. Postaviš loptu, uzmeš zalet i pucaš - izjavio je i za kraj dodao:

- Očekivao bih da je izbornik rekao: "Dečki, svatko tko puca penal ima pravo promašiti. Ali samo na jedan način: Uzmi zalet i normalno pucaj." Od svih onih idiotskih izvođenja meni bude doslovno zlo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!

Njemačka i Paragvaj igrali su šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Paragvaj je poveo u 42. minuti preko Encisa, a u 54. je 'elf' izjednačio preko Havertza. Nakon penala slavili su spretniji i sretniji Paragvajci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026