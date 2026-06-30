Bivši reprezentativac 'oranja' žestoko kritizirao: Od idiotskih izvođenja penala mi bude zlo

Nizozemska se oprostila od Svjetskog prvenstva nakon što su u lutriji penala bili bolji Marokanci. Nakon 90 minuta igre bilo je 1-1, a rezultat se na semaforu nije mijenjao ni nakon produžetaka. Nakon raspucavanja penala Maroko je slavio sa 4-3. Nizozemci su opet ostali bez plasmana u osminu finala, a ispadanje je komentirao bivši nizozemski reprezentativac Pierre van Hooijdonk.

- Maroko je bio dvije klase bolji. Prije utakmice su nam se ideje činile dobrima. Ali kad vidiš da to zapravo ne funkcionira, moraš smisliti nešto drugo. Maroko ima dobru momčad, ali to nije Francuska. Oni su utakmici pristupili kao da igraju protiv Francuske - rekao je.

Foto: Eloisa Sanchez

Smatra kako je momčad igrala previše oprezno s petoricom obrambenih igrača i da je nedostajalo dinamike.

- Ali ti zapravo igraš s petoricom obrambenih igrača. To se može postaviti i ofenzivnije, pa da bude dinamičnije. Možeš igrati s dva napadača kao krilnim bekovima. Ali Van de Ven je čisti obrambeni igrač. I onda dobiješ petoricu igrača u liniji i samo trojicu u napadu.

Foto: Daniel Becerril

Van Hooijdonk se osvrnuo i na izvođenje penala, pritom se sarkastično dotaknuvši Koemanove igračke karijere i njegovog izvođenja penala.

- Pritisak ne možeš trenirati, ali imamo izbornika koji je u svojoj igračkoj karijeri izveo 1423 jedanaesterca. I sve ih je zabio, a nikada ga nisam vidio da izvodi gluposti. Postaviš loptu, uzmeš zalet i pucaš - izjavio je i za kraj dodao:

- Očekivao bih da je izbornik rekao: "Dečki, svatko tko puca penal ima pravo promašiti. Ali samo na jedan način: Uzmi zalet i normalno pucaj." Od svih onih idiotskih izvođenja meni bude doslovno zlo.