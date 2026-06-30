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RAZOČARANJE

Lice Jürgena Kloppa govori sve: 'Postoji 500.000 načina da se pobijedi. Morate naći jedan'

Piše Ivan Tomašković,
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Lice Jürgena Kloppa govori sve: 'Postoji 500.000 načina da se pobijedi. Morate naći jedan'
Foto: Profimedia

Klopp je bio bijesan nakon što je kontroverzna odluka VAR-a uskratila četverostrukim svjetskim prvacima ključnu pobjedu u produžecima

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Bivši menadžer Liverpoola Jürgen Klopp bio je razočaran nakon šokantnog ispadanja Njemačke na Svjetskom prvenstvu od Paragvaja. Nakon izvođenja jedanaesteraca dalje su prošli Paragvajci koji su bili bolji 4-3.

Naime, nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1. Njemačka je u 102. minuti zatresla mrežu Paragvaja kada je Tah glavom na drugoj vratnici dočekao ubačaj Browna iz kornera, ali nakon intervencije VAR-a sudac Jayed je poništio taj gol zbog prekršaja Antona na vrataru Gillu.

Klopp je bio bijesan nakon što je kontroverzna odluka VAR-a uskratila četverostrukim svjetskim prvacima ključnu pobjedu u produžecima prije dramatičnog poraza. 

- Ako je gol neregularan, Arsenal ne postao engleski prvak. Čak 60 posto svojih golova postigli su na taj način. Mi dobivamo utakmicu kada lopta uđe u mrežu. Dakle, naravno, ovo je brutalno. Postoje gore stvari od poraza u sportu. Ali postojao je samo jedan gol, jedan san, i to je uništeno. Bilo je dramatično. Postoji 500.000 načina da se pobijedi u nogometnoj utakmici. Samo morate pronaći jedan - ističe Klopp. 

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