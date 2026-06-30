Klopp je bio bijesan nakon što je kontroverzna odluka VAR-a uskratila četverostrukim svjetskim prvacima ključnu pobjedu u produžecima
Lice Jürgena Kloppa govori sve: 'Postoji 500.000 načina da se pobijedi. Morate naći jedan'
Bivši menadžer Liverpoola Jürgen Klopp bio je razočaran nakon šokantnog ispadanja Njemačke na Svjetskom prvenstvu od Paragvaja. Nakon izvođenja jedanaesteraca dalje su prošli Paragvajci koji su bili bolji 4-3.
Naime, nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1. Njemačka je u 102. minuti zatresla mrežu Paragvaja kada je Tah glavom na drugoj vratnici dočekao ubačaj Browna iz kornera, ali nakon intervencije VAR-a sudac Jayed je poništio taj gol zbog prekršaja Antona na vrataru Gillu.
Klopp je bio bijesan nakon što je kontroverzna odluka VAR-a uskratila četverostrukim svjetskim prvacima ključnu pobjedu u produžecima prije dramatičnog poraza.
- Ako je gol neregularan, Arsenal ne postao engleski prvak. Čak 60 posto svojih golova postigli su na taj način. Mi dobivamo utakmicu kada lopta uđe u mrežu. Dakle, naravno, ovo je brutalno. Postoje gore stvari od poraza u sportu. Ali postojao je samo jedan gol, jedan san, i to je uništeno. Bilo je dramatično. Postoji 500.000 načina da se pobijedi u nogometnoj utakmici. Samo morate pronaći jedan - ističe Klopp.
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