Bivši reprezentativac nakon otkaza dočeka: 'E moj Zagrebe'

Hrvatski rukometni golman i bivši reprezentativac Filip Ivić (33), koji je prije nešto više od pola godine ekspresno dobio otkaz u srpskom prvaku Vojvodini zbog odlaska na koncert Marka Perkovića Thompsona, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Hrvatska osvojila broncu na Europskom prvenstvu, a doček u Zagrebu otkazan.

Nakon što su rukometaši pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona u Herningu svladali Island 34-33 i osvojili europsku broncu, u Hrvatskoj je bio zakazan doček na Trgu bana Jelačića. Međutim slavlje je otkazano jer Grad Zagreb nije pristao na želju igrača i Hrvatskog rukometnog saveza da im pjeva Marko Perković Thompson.

Vijest o otkazivanju izazvala je brojne reakcije. Na profilu na Instagramu Filip Ivić objavio je fotografiju praznog glavnog zagrebačkog trga uz komentar: "E, moj Zagrebe, ginuli su za ovu medalju...".

Foto: Instagram

Ivić je u srpnju, dva tjedna nakon što su ga predstavili kao veliko pojačanje, dobio otkaz u novosadskoj Vojvodini. Razlog je bila fotografija s Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu, koju je Ivić objavio na društvenim mrežama. Uprava kluba u oštrom priopćenju poručila je kako je "zaprepaštena" saznanjem da je njihov golman prisustvovao događaju.

"U RK Vojvodina nema i neće biti mjesta za onoga tko prisustvuje događaju koji vrijeđa uspomene na tisuće nevinih žrtava, na Jasenovac, na ‘Oluju’ i na srpska ognjišta", stajalo je u priopćenju kluba.

Počast preminulom prijatelju

Ivić je tada prihvatio odluku kluba, ali je odbacio optužbe, objasnivši osobne razloge svog odlaska na koncert. Kako je naveo, večer je za njega bila posebno emotivna jer je na koncertu bio bez svog najboljeg prijatelja, tragično preminulog nogometaša Nikole Pokrivača, s kojim je planirao ići. Noseći dres s njegovim imenom, Ivić je objasnio kako je to bio način odavanja počasti prijatelju s kojim je upravo uz Thompsonove pjesme slavio pobjede reprezentacije.

"Odgojen sam voljeti svoje, a poštovati tuđe. Svaka negativna interpretacija mog dolaska na koncert, osim uživanja u pjesmi koja povezuje 500.000 ljudi te odavanja počasti mojem prijatelju - neutemeljena je", kazao je Ivić, koji danas brani za bjeloruski Meškov iz Bresta.