Bivši španjolski nogometaš poginuo u naletu vlaka...

Bivši španjolski nogometaš Pelayo Novo tragično je skončao život u 33. godini. U utorak je stradao u naletu vlaka u rodnom Oviedu. Nažalost nije mu bilo pomoći. Detalji nesreće nisu poznati.

Karijeru je započeo u Real Oviedu, igrao za Elche, Cordobu, Lugo i rumunjski Cluj, a karijeru završio u listopadu 2018. godine u španjolskom drugoligašu Albaceteu.

Iz nogometa otišao zbog teškog pada

S nogometom je završio nakon što je pao s trećeg kata hotela dok je bio član Albaceteta. Proveo je 51 dan u bolnici u Zaragozi, pred njim je bio dugačak oporavak i rehabilitacije, bilo je pitanje hoće li uoće moći hodati. Metalna volja vuka ga je naprijed, nije se više mogao baviti nogometom, ali ostao je u sportu.

- Udarac je bio toliko jak da sam pao s velike visine, tako da u tom trenutku nisam bio pri svijesti. Samo se sjećam da sam se probudio u bolnici u Zaragozi. Preporodio sam se u klinici Lozano Blesa. Od tada je krenuo moj život. Teško je to prihvatiti, ali ima života nakon ove nesreće. Moram sagledati što se dogodilo, to je ono na što sam fokusiran. Istina je da me uhvatila nostalgija, ali jako sam zadovoljan svojom karijerom, svime što sam postigao - rekao je nakon nesreće.

Taj sportski duh gurao ga je naprijed, došao je do čak 12. mjesta na svjetskoj ljestvici te se dokazao i u tenisu. Iza sebe je ostavio suprugu s kojom se vjenčao prije osam mjeseci.

