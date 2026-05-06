Bivši sportski direktor Dinama viđen u BiH! Sjeda na čelo Želje?

Kada je prvi čovjek Dinama bio Marko Marić, stvari u klubu bile su na klimavim nogama. Bio je sportski direktor od ožujka 2024. do veljače 2025. i od tada je bez angažmana. Kako prenose mediji u BiH, blizu je dogovora da preuzme istu funckiju u Željezničaru te su se pojavile fotografije kako sjedi u kafiću s predsjednikom sarajevskog kluba Saninom Mirvićem.

Fotografije je objavio portal Klix.ba, te piše kako je Marić najvejrojatnij izbor za novog sportskog direktora. Željezničar pod vodstvom Mirvića ima velike planove. Sportski direktor Željezničara je do prije dva mjeseca bio Nijaz Brković te je i njega postavio Mirvić, no brzo ga smijenio i to zajedno sa cijelom upravom kluba. Prijeko je potrebno novo vodstvo kluba, a očito u Želji vide pravog čovjeka u Marku Mariću. Također, na klupu bi trebao sjesti hrvatski trener, Ivan Prelec.

Podsjetimo, Marić je u Dinamo doveo nekoliko igrača koji su se pokazali kao potpuni promašaji. U njegovom mandatu stigli su Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Wilfried Kanga i Juan Cordoba koji su ostavili slab ili nikakav dojam u klubu. Najgore pojačanej definitivno je Sammy Maee koj ije dobi ogromnu plaću i čak 900.000 eura bonusa za potpis, a pod Bjelicom je izbačen iz momčadi.

Bilo je tu i dobrih igrača. Marko Pjaca, Maxime Benrauer, Niko Galešić koji su imali dosta svijetlih točaka u klubu. Ipak, prošla sezona je pod njim bila neuspjeh, Dinamo je ostao bez naslova i bez Kupa te ga je klub smijenio u veljači prošle godine. Sad će pokušati obnoviti Željezničar koji bi se trebao boriti za titulu narednih sezona.