Bivši sportski direktor Hajduka pred novim angažmanom
Mindaugas Nikoličius blizu je novog angažmana. Bivši sportski direktor Hajduka mogao bi preuzeti funkciju u Maccabiju Tel Avivu, trenutačno trećeplasiranoj momčadi izraelskog prvenstva.
Litavac je u Hajduk stigao početkom 2021. godine, a klub je napustio u ljeto 2024. nakon isteka ugovora. Tijekom mandata na Poljudu imao je važnu ulogu u sportskoj politici kluba i slaganju momčadi koja se borila za vrh HNL-a. U tom je razdoblju blisko surađivao s tadašnjim predsjednikom Lukšom Jakobušićem.
Nakon odlaska iz Splita Nikoličius je karijeru nastavio u poljskom Widzewu iz Lodza. Ondje se, međutim, zadržao manje od godinu dana te je klub napustio sredinom studenoga prošle godine. Potom se vratio u Split, gdje je živio posljednjih mjeseci, ali sada bi ga nova ponuda mogla odvesti u izraelski nogomet.
Maccabi Tel Aviv jedan je od najtrofejnijih izraelskih klubova. U svojoj povijesti osvojio je 26 naslova državnog prvaka, a ovu će sezonu završiti na trećem mjestu. Takav plasman osigurava mu nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Dva kola prije kraja prvenstva Maccabi zaostaje devet bodova za drugoplasiranim Beitarom, dok vodeći Hapoel Beer Sheva ima dva boda više od Beitara.
