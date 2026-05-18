Pukštasov otac: Mora napustiti Hajduk ako želi u reprezentaciju

Iskreno govoreći, igrajući u Hrvatskoj, sigurno neće ući u reprezentaciju SAD-a. Mora prijeći u jaču ligu. Prošle sezone bilo je nesporazuma s trenerom Hajduka Gattusom pa je Rokas manje igrao, rekao je otac

Rokas Pukštas je ponovo prodisao pod Gonzalom Garcijom nakon što pod Gennarom Gattusom nije dobivao puno prilika. Ove sezone je u 35 nastupa zabio 10 golova u svim natjecanjima, a tome je dodao četiri asistencije. Rokas je mogao igrati za Litvu i SAD, te se odlučio za reprezentaciju "preko bare". Za litavski LRT njegov otac Mindaugas Pukštas govorio je o reprezentaciji, ali i Hajduku.

- Donekle pratimo život u Litvi. Amerika je ogromna, a ondje gdje mi živimo nema puno Litavaca. Malo smo se udaljili od litavskog života. Više pratimo sportske vijesti. Naravno, ponekad i glasamo. Vraćamo se u Litvu, ali ne tako često koliko bismo htjeli - započeo je otac pa dodao:

- Volio bih da Rokas igra za Litvu, ali on je odlučio pokušati predstavljati SAD. Više puta smo razgovarali. Moje je mišljenje da bi, igrajući za Litvu, imao više prilika u Europi. Reprezentacija možda nije jaka, ali postupno jača. Budući da igraju kvalifikacije za velika natjecanja, i sam Rokas bi mogao steći više iskustva.

Rekao je kako si je Rokas postavio cilj da ode s reprezentacijom na Mundijal, ali to se nije ostvarilo.

- Iskreno govoreći, igrajući u Hrvatskoj, sigurno neće ući u reprezentaciju SAD-a. Mora prijeći u jaču ligu. Prošle sezone bilo je nesporazuma s trenerom Hajduka Gennarom Gattusom pa je Rokas manje igrao. Tako je ispalo da je na neki način tu godinu izgubio - rekao je Mindaugas.

Ipak, objasnio je kako njegov sin u svemu vidi samo pozitivnu stranu.

- Prošle godine, kad je Rokas malo igrao, rekao je da mu je to bila najbolja sezona jer je mogao više trenirati. Gleda naprijed i ne živi u prošlosti. Hajduk mu je samo privremena stanica. Najvažniji mu je vlastiti napredak. Želi doći do reprezentacije SAD-a. Osjeća da se neki njegovi prijatelji iz mlađih selekcija probijaju, pa i on želi dokazati isto. Ne gleda previše prema Litvi. Naša se mišljenja možda razilaze, ali tako je kako je. Rokas je snažna osoba i zna što želi. Teško ga je uvjeriti - rekao je Pukštasov otac.

