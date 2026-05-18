Pukštasov otac: Mora napustiti Hajduk ako želi u reprezentaciju

Rokas Pukštas je ponovo prodisao pod Gonzalom Garcijom nakon što pod Gennarom Gattusom nije dobivao puno prilika. Ove sezone je u 35 nastupa zabio 10 golova u svim natjecanjima, a tome je dodao četiri asistencije. Rokas je mogao igrati za Litvu i SAD, te se odlučio za reprezentaciju "preko bare". Za litavski LRT njegov otac Mindaugas Pukštas govorio je o reprezentaciji, ali i Hajduku.

- Donekle pratimo život u Litvi. Amerika je ogromna, a ondje gdje mi živimo nema puno Litavaca. Malo smo se udaljili od litavskog života. Više pratimo sportske vijesti. Naravno, ponekad i glasamo. Vraćamo se u Litvu, ali ne tako često koliko bismo htjeli - započeo je otac pa dodao:

- Volio bih da Rokas igra za Litvu, ali on je odlučio pokušati predstavljati SAD. Više puta smo razgovarali. Moje je mišljenje da bi, igrajući za Litvu, imao više prilika u Europi. Reprezentacija možda nije jaka, ali postupno jača. Budući da igraju kvalifikacije za velika natjecanja, i sam Rokas bi mogao steći više iskustva.

Rekao je kako si je Rokas postavio cilj da ode s reprezentacijom na Mundijal, ali to se nije ostvarilo.

- Iskreno govoreći, igrajući u Hrvatskoj, sigurno neće ući u reprezentaciju SAD-a. Mora prijeći u jaču ligu. Prošle sezone bilo je nesporazuma s trenerom Hajduka Gennarom Gattusom pa je Rokas manje igrao. Tako je ispalo da je na neki način tu godinu izgubio - rekao je Mindaugas.

Ipak, objasnio je kako njegov sin u svemu vidi samo pozitivnu stranu.

- Prošle godine, kad je Rokas malo igrao, rekao je da mu je to bila najbolja sezona jer je mogao više trenirati. Gleda naprijed i ne živi u prošlosti. Hajduk mu je samo privremena stanica. Najvažniji mu je vlastiti napredak. Želi doći do reprezentacije SAD-a. Osjeća da se neki njegovi prijatelji iz mlađih selekcija probijaju, pa i on želi dokazati isto. Ne gleda previše prema Litvi. Naša se mišljenja možda razilaze, ali tako je kako je. Rokas je snažna osoba i zna što želi. Teško ga je uvjeriti - rekao je Pukštasov otac.